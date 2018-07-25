Кем была девочка, что погибла в результате наезда Hummer'а в Киеве: СМИ обнародовали информацию

Девочка, что погибла в результате наезда автомобиля Hummer, за рулем которого находился экс-боксер Кирилл Островский, была гражданкой России и приехала в Киев из Москвы. Во время ДТП рядом с ней находились мать и брат.

Вечером 24 июля в Киеве водитель на автомобиле Hummer сбил девочку на пешеходном переходе и пытался скрыться с места аварии. Через некоторое время ребенок скончался от полученных травм, а водителя после погони задержали правоохранители.

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Впоследствии выяснилось, что водителем автомобиля оказался 23-летний Кирилл Островский – бывший боксер, а сегодня – директор, владелец и инвестор фирмы Fit&Sweet.

Относительно погибшей, то сперва сообщалось, что девочке было 8 лет, однако через некоторое время после трагедии в прокуратуре и полиции сообщили, что погибшей – 10 лет.

Кроме того, как сообщили правоохранители, она была гражданкой России, пишет ТСН.

По информации издания "Факты", погибшая вместе с мамой и братом приехала из Москвы в гости к родственникам.

Также известно, что во время ДТП рядом со школьницей были ее мать и брат, но они не пострадали.

Мать девочки после смертельного наезда на ее дочь серьезных повреждений не получила, но, вероятно, потеряла сознание

К слову, сама авария произошла, когда ребенок переходил дорогу на зеленый свет. Кроме того, Островский не только ее сбил, а еще и протащил 50 метров. Ребенок умер в карете скорой помощи.

Напомним, водитель Hummer Кирилл Островский после ДТП пытался скрыться, однако правоохранителям с погоней удалось задержать мужчину. Ему уже сообщили о подозрении: злоумышленнику грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.