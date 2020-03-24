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      Кернес подал декларацию с миллионными доходами и элитными часами

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      Мэр Харькова Геннадий Кернес подал декларацию о своих доходах за 2019 год. В ней Кернес указал, что за год заработал более 20 миллионов гривен.

      Согласно декларации Кернеса, чиновник заработал 1,152 миллиона гривен на должности городского головы, еще 18,9 миллиона гривен – дивиденды от компании "Финэкс-Капитал".

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      Кернес также задекларировал около 9 тысяч гривен процентов от депозитов.

      Наличными мэр сохраняет 64 миллиона гривен, а в банках имеет депозиты на общую сумму около 17 миллионов гривен и более 17 тысяч долларов.

      У Кернеса есть 11 элитных наручных часов, стоимость которых не указана. Владеет чиновник также каталкой для людей с инвалидностью стоимостью более 100 тысяч гривен.

      Кернес арендует 7 квадратных метров в доме в Харькове и комнату площадью 57,3 квадратных метра в гостинице "Националь".

      Среди активов Кернеса в декларации указаны акции "Харьковоблэнерго", "Харьковэнергосбыта", а также 7 тысяч инвестиционных сертификатов ООО "Компания по управлению активами "Финэкс-Капитал" стоимостью 7 миллионов гривен.

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      За 2019 год мэр Харькова потратил 1,8 миллиона гривен на медицинские услуги в Германии.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости политики Новости Украины Деньги е-декларирование Новости Харькова Геннадий Кернес
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