Кернес подал декларацию с миллионными доходами и элитными часами

Мэр Харькова Геннадий Кернес подал декларацию о своих доходах за 2019 год. В ней Кернес указал, что за год заработал более 20 миллионов гривен.

Согласно декларации Кернеса, чиновник заработал 1,152 миллиона гривен на должности городского головы, еще 18,9 миллиона гривен – дивиденды от компании "Финэкс-Капитал".

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Кернес также задекларировал около 9 тысяч гривен процентов от депозитов.

Наличными мэр сохраняет 64 миллиона гривен, а в банках имеет депозиты на общую сумму около 17 миллионов гривен и более 17 тысяч долларов.

У Кернеса есть 11 элитных наручных часов, стоимость которых не указана. Владеет чиновник также каталкой для людей с инвалидностью стоимостью более 100 тысяч гривен.

Кернес арендует 7 квадратных метров в доме в Харькове и комнату площадью 57,3 квадратных метра в гостинице "Националь".

Среди активов Кернеса в декларации указаны акции "Харьковоблэнерго", "Харьковэнергосбыта", а также 7 тысяч инвестиционных сертификатов ООО "Компания по управлению активами "Финэкс-Капитал" стоимостью 7 миллионов гривен.

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За 2019 год мэр Харькова потратил 1,8 миллиона гривен на медицинские услуги в Германии.