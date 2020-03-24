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      Киев потерял минимум миллиард из-за "экспортной инфекции", – Кличко о Covid-19

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      Вероятность инфицирования коронавирусом в Киеве очень большая, потому что столица – это ворота страны. Киев уже понес убытки из-за пандемии по меньшей мере в миллиард гривен, и это не окончательная цифра. Несмотря на это, власти города пытается сделать все, чтобы пройти этот сложный период с наименьшими потерями.

      Об этом говорил мэр Киева Виталий Кличко вечером 23 марта в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

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      О Киеве как воротах для инфекции

      "Город Киев – это такой город, в котором вероятность заболевания очень высока", – подчеркнул Кличко. Ведь столица – это не только воздушные ворота страны, сюда прибывают также поезда с украинцами из-за рубежа.

      Именно поэтому, как считает глава города, "большинство заболеваний в Киеве – это не внутренние заражения, а так называемая экспортная инфекция (та, которую привезли)".

      Готов ли Киев к "взрыву"

      В Киеве есть 7 базовых больниц, главная из которых – Александровская, как рассказал городской голова. Однако этого может быть недостаточно.

      Мы подготовлены, но не можем знать, что будет завтра и какой может произойти взрыв. Мы видим страшные кадры из Италии, Испании, и все надеемся, что у нас такого не будет,
      – отметил Кличко.

      И добавил, что сейчас в Киеве работают два штаба: "Один занимается ликвидацией последствий болезни, а второй работает в экономическом направлении".

      Об экономических потерях столицы

      По словам мэра Киева, власти города прогнозируют последствия для столицы и ее экономики, и пытаются сделать все, чтобы "как можно легче пройти этот сложный период".

      Но предварительные расчеты показывают потери в размере примерно в миллиард гривен. И я не исключаю, что эта цифра будет расти,
      – сказал Виталий Кличко.

      "Доходная часть бюджета города Киева, по предварительным расчетам, уже уменьшится. Однако те планы, которые касаются строительства развязок и мостов, я надеюсь, мы сможем реализовать", – подытожил он.

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      Коронавирус и карантин в Украине: главное

      • По состоянию на вечер 23 марта в Украине подтвердили 73 случая инфицирования коронавирусом, 3 – летальные.
      • Карантин Украина ввела с 12 марта, он продлится как минимум до 3 апреля.
      • Также страна закрыла границы для иностранцев с 16 марта и прекратила международное сообщение с 17 марта.
      • С 18 марта прекратили междугороднее пассажирское железнодорожное сообщение, закрыли метро в Киеве, Харькове, Днепре.
      • 20 марта правительство установило режим чрезвычайной ситуации еще в трех регионах (на Буковине ЧС ввели раньше) – в Днепропетровской, Ивано-Франковской областях и в городе Киев.
      • 23 марта Кабмин установил режим чрезвычайной ситуации в Тернопольской, Черкасской и Донецкой областях.
      • Режим чрезвычайной ситуации 24 марта начал действовать на Львовщине.

      коронавирус
      Как отличить Covid-19 от других подобных инфекций / Инфографика 24 канала

      Пассажиров поезда Киев – Рига после 3 часов выпустили: многих забрала "скорая"
      23 марта
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Здоровье Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости Украины Новости Киева Виталий Кличко
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