Сторонники Шария сразу после митинга сняли партийные футболки: фото
После акции под Офисом Президента фанаты Анатолия Шария оставили за собой много мусора. Некоторые из сторонников российского блогера поспешили снять с себя тематические футболки сразу после завершения акции.
Сторонники Шария оставили за собой много мусора
Убирать за митингующими придется коммунальным службам Киева. Именно для дворников любители Шария оставили кучи макулатуры, одноразовые маски, битые бутылки и даже битые яйца. Об этом информирует "РБК-Украина".
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Сразу после акции некоторые поклонники Шария поспешили снять с себя партийные футболки и двинулись к метро.
Смотрите фото после завершения акции (фото Андрея Костюка, 24 канал, и PavlovskyNEWS):
Что известно об акции сторонников Шария
- Сторонники пророссийского блогера требовали под Офисом Президента защиты от нападений. В то же время сам Шарий накануне обратился к своим сторонникам и призвал выйти на митинги из-за якобы давления со стороны полиции и активистов.
- Националистические организации заявили, что готовы "вылечить шариивцев".
- Полиция установила границу между сторонами. Время от времени между протестующими и полицейскими возникала толкотня.
- Националисты совершили попытку пройти к "шариивцам", но полиция не допустила этого, применив силу и слезоточивый газ. По предварительным данным задержаны более десятка человек.
- Колонна отправилась сначала к зданию МВД, а впоследствии к дому Владимира Зеленского. Сейчас акция завершилась, активисты разошлись.