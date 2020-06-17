После акции под Офисом Президента фанаты Анатолия Шария оставили за собой много мусора. Некоторые из сторонников российского блогера поспешили снять с себя тематические футболки сразу после завершения акции.

Сторонники Шария оставили за собой много мусора

Убирать за митингующими придется коммунальным службам Киева. Именно для дворников любители Шария оставили кучи макулатуры, одноразовые маски, битые бутылки и даже битые яйца. Об этом информирует "РБК-Украина".

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Сразу после акции некоторые поклонники Шария поспешили снять с себя партийные футболки и двинулись к метро.

Смотрите фото после завершения акции (фото Андрея Костюка, 24 канал, и PavlovskyNEWS):

Что известно об акции сторонников Шария