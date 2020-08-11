Андрею Богдану пытались сжечь его Tesla
Ночью в столице вспыхнул электрокар Tesla, который принадлежит бывшему председателю Офиса Президента Андрею Богдану. Полиция уже начала расследование и говорит об умышленном поджоге.
Информацию о том, что горела именно Tesla экс-главы Офиса Президента Андрея Богдана обнародовал "Обозреватель" со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах. Впоследствии в пресс-службе полиции подтвердили: ночью в Киеве действительно горела Tesla.
Ранее Богдан припарковал свою Tesla поперек дороги в Киеве, – соцсети
Вспышка повредила два соседних авто
Пожар произошел в 2:40 ночи, сообщают в пресс-службе ГСЧС. Чтобы полностью ее обуздать пришлось потратить час.
В результате пожара в автомобиле уничтожены:
- салон,
- багажный отсек,
- крыша,
- заднее и переднее стекло,
- задние и передние окна,
- задние два колеса,
- частично повреждено покрытие передней части автомобиля.
От высокой температуры частично повреждено покрытие двух рядом припаркованных автомобилей Honda и Mazda. Причины возгорания сейчас устанавливают.
Отмечается: никто от вспышки не пострадал.
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Tesla Богдана: что известно
В декларации Богдана указываются две Tesla: Model S и Model X. И одна из них уже попадала в поле зрения СМИ.
Так, в июне этого года Model X, принадлежащая Богдану, в центре Киева припарковали на половине дороги. Фото появилось в соцсети и сразу же стало топовым сообщением в сообществах вроде "Останови Лося".
И кроме того, на этом авто Зеленский снимал свои видео с обращениями к украинцам.