Ночью в столице вспыхнул электрокар Tesla, который принадлежит бывшему председателю Офиса Президента Андрею Богдану. Полиция уже начала расследование и говорит об умышленном поджоге.

Информацию о том, что горела именно Tesla экс-главы Офиса Президента Андрея Богдана обнародовал "Обозреватель" со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах. Впоследствии в пресс-службе полиции подтвердили: ночью в Киеве действительно горела Tesla.

Ранее Богдан припарковал свою Tesla поперек дороги в Киеве, – соцсети

Вспышка повредила два соседних авто

Пожар произошел в 2:40 ночи, сообщают в пресс-службе ГСЧС. Чтобы полностью ее обуздать пришлось потратить час.

В результате пожара в автомобиле уничтожены:

салон,

багажный отсек,

крыша,

заднее и переднее стекло,

задние и передние окна,

задние два колеса,

частично повреждено покрытие передней части автомобиля.

От высокой температуры частично повреждено покрытие двух рядом припаркованных автомобилей Honda и Mazda. Причины возгорания сейчас устанавливают.

Отмечается: никто от вспышки не пострадал.

По понятным причинам в ведомстве не указывают имени владельца. 24 канал пытается связаться с Андреем Богданом, чтобы узнать информацию об этом инциденте.

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Tesla Богдана: что известно

В декларации Богдана указываются две Tesla: Model S и Model X. И одна из них уже попадала в поле зрения СМИ.

Так, в июне этого года Model X, принадлежащая Богдану, в центре Киева припарковали на половине дороги. Фото появилось в соцсети и сразу же стало топовым сообщением в сообществах вроде "Останови Лося".

И кроме того, на этом авто Зеленский снимал свои видео с обращениями к украинцам.