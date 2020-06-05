С 5 июня в Киеве не ослабляют карантин из-за того, что количество больных COVID-19 превышает определенную норму. Закрытыми останутся помещения кафе и ресторанов, а также бассейны. Виталий Кличко заявил, что решение пересмотрят уже на следующей неделе.

Сейчас один из важных показателей – количество больных на 100 тысяч населения – превышает в Киеве установленную норму, заявил на брифинге городской голова столицы Виталий Кличко, пишет 24 канал.

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По его словам, по состоянию на 5 июня этот показатель составляет 14,9. А для ослабления карантина должно быть до 12 человек на 100 тысяч.

Поэтому с 5 июня в Киеве не разрешат посещать помещения кафе и ресторанов, а также бассейны,

– отметил Кличко.

Решение по их работе комиссия по чрезвычайным ситуациям примет уже на следующей неделе.

Обратите внимание! По состоянию на 5 июня в Киеве COVID-19 обнаружили у 3 292 человек, из них 876 пациентов уже выздоровели.

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С 5 июня в стране действует новый этап ослабления карантинных ограничений. В частности, разрешили внутренние перелеты, открытие помещений кафе и ресторанов, проведение религиозных мероприятий.

Кроме того, с 22 мая до 22 июня действует так называемый адаптивный (локальный) карантин. Он позволяет отдельным регионам в случае обострения эпидемиологической ситуации усиливать ограничительные меры только там, а не по всей стране.



Ослабление карантина с 5 июня / Инфографика 24 канала