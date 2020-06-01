В Киеве перенесли восстановление движения городских электричек. Все из-за ремонтных работ, которые не успели закончить до 1 июня.

Пресс-служба "Киевпастранс" сообщила, что своевременному окончанию ремонтных работ препятствовали введению противоэпидемические меры в стране.

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Запуск городских электричек перенесли на 7 июня. Об этом также еще дополнительно сообщат после завершения ремонтных работ.

Восстановление движения поездов: что известно

1 июня в Украине начинается 3 этап ослабление карантина. Он, в частности, предусматривает возобновление работы железнодорожных пассажирских перевозок в городском, региональном, дальнем внутреннем и межобластном сообщении.

Запускают поезда во всех областях, кроме западных, где не ослабляли карантин с 22 мая. Там они начнут курсировать только на 3 дня позже – с 4 июня.

Министр Владислав Криклий отметил, что при посадках в вагон будет осуществляться температурный скрининг. Также в поезд не будут впускать без маски.

Как Украина будет выходить из карантина / инфографика 24 канала