В Киеве снова горела многоэтажка: жильцов дома эвакуировали – видео, фото
В Киеве на улице Закревского, что в Деснянском районе, произошел пожар в 9-этажном жилом доме. В итоге его жителей эвакуировали. Инцидент произошел в ночь на 9 июля.
Подробнее о пожаре на Закревского в Киеве 9 июля
Сообщение о пожаре спасатели получили примерно в 2:10 ночи. После немедленно выехали на Закревского. На месте инцидента пожарные выяснили, что возгорание произошло в одной из квартир на 7-м этаже. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Киева.
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Во время тушения пожара спасатели по внутренней лестнице эвакуировали из жилого дома и вывели на безопасное расстояние 15 человек. Среди них также был и владелец квартиры, в которой возник пожар.
Пожар на Закревского в Киеве: смотрите видео эвакуации жителей многоэтажки
Пожарным удалось локализовать пожар в 2:40, а в 3:22 – ликвидировать.
К ликвидации пожара было привлечено 9 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 36 человек личного состава.
Последствия пожара на Закревского
- В результате пожара квартира, где произошло возгорание, выгорела полностью.
- Также огонь повредил входную дверь соседней квартиры.
- Закопчены стены и потолок общего коридора.
- К счастью, в результате пожара никто не пострадал и не погиб – по крайней мере сейчас такой информации нет.
- Причину и обстоятельства возгорания будут выяснять правоохранительные органы.
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