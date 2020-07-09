В Киеве на улице Закревского, что в Деснянском районе, произошел пожар в 9-этажном жилом доме. В итоге его жителей эвакуировали. Инцидент произошел в ночь на 9 июля.

Подробнее о пожаре на Закревского в Киеве 9 июля

Сообщение о пожаре спасатели получили примерно в 2:10 ночи. После немедленно выехали на Закревского. На месте инцидента пожарные выяснили, что возгорание произошло в одной из квартир на 7-м этаже. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Киева.

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Во время тушения пожара спасатели по внутренней лестнице эвакуировали из жилого дома и вывели на безопасное расстояние 15 человек. Среди них также был и владелец квартиры, в которой возник пожар.

Пожар на Закревского в Киеве: смотрите видео эвакуации жителей многоэтажки

Пожарным удалось локализовать пожар в 2:40, а в 3:22 – ликвидировать.

К ликвидации пожара было привлечено 9 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 36 человек личного состава.

Последствия пожара на Закревского

В результате пожара квартира, где произошло возгорание, выгорела полностью.

Также огонь повредил входную дверь соседней квартиры.

Закопчены стены и потолок общего коридора.

К счастью, в результате пожара никто не пострадал и не погиб – по крайней мере сейчас такой информации нет.

Причину и обстоятельства возгорания будут выяснять правоохранительные органы.

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Пожар в 9-этажке на Закревского в Киеве (Фото: ГСЧС)