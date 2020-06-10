Кажется, в чемпионате наглых застройщиков Украины уверенно побеждает владелец торгового центра April City, который расположен в Киеве на Борщаговке. Он умудрился отжать под свою застройки не парк, не сквер или детскую площадку, к чему мы уже давно привыкли. Он захватил под свой торговый центр – кусок дороги.

Про безпрецедентне нахабство київських забудовників – читайте в новому блозі "Права на правду" на 24 каналі.

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Про загарбання дороги я не жартую, подивіться на фото. Як ви бачите, будівництво торговельного центру вилізло на проїжджу частину і ведеться вже там. І це не якась тимчасова споруда, яку потім приберуть. Подивіться уважніше: у крайній лівій смузі руху вже забили бетонні сваї і на них вже встановлюють перекриття. Було ваше – стало наше.

Відтак, громадський транспорт і машини змушені через звуження дороги, щодня стояти тут в довжелезних заторах. Ну, а що київська мерія? Спитаєте ви. Як вона могла це допустити?

А у київській мерії, виявляється, про таке нахабство забудовника дізналися лише днями і лише із соціальних мереж. Втім, думаю, там, напевне, прекрасно знали про цю прихватизацію проїжджої частини. Але, за давньою звичкою могли вкотре заплющили очі на таке свавілля, в обмін на щедру подяку від забудовника.

Що відомо про забудовника

Ба більше, що цей забудовник має давні зв'язки з київською мерією, адже сам там він колись працював і допомагав дерибанити Київ. Отже, цей торговельний центр зводить компанія "Київпроект Девелопмент", власником якої, за інформацією видання "Ліга", є Денис Басс. Свого часу він працював першим заступником київського мера Черновецького і входив до його так званої "молодої команди".



Денис Басс / Фото LIGA.net

Команди, яка за роки управління столицею відібрала у киян чимало землі і комунальних підприємств. Через що, і Черновецький, і Басс згодом втекли за кордон, щоб уникнути допитів слідчих. Але, за якийсь час Денис Басс спокійно повернувся в Україну. Сталося це у 2018 році, в часи президенства Петра Порошенка, коли не лише Басс, а й інші члени "молодої команди Черновецького" отримали знак, що їм нічого не загрожує. Ба більше, можна навіть зміцнити свій вплив та ще й наростити капітали.

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Бо, ці голодні пташенята гнізда Черновецького непогано влаштувалися і в оточенні Петра Олексійовича. Наприклад, Сергій Березенко став народним депутатом від БПП, і людиною наближеною до Порошенка. А Ігор Кононенко – його давній друг та бізнес-партнер, теж раніше входив у фракцію Черновецького в Київраді і теж брав участь у дерибані Києва. Тому, якщо у правоохоронців в часи Порошенка зникли питання до "молодої команди", то і Басс вирішив, що час вже повертатися з Росії додому.



Сергій Березенко та Ігор Кононенко / Колаж 24 каналу

Сюрпризи для мешканців Борщагівки

І на київській Борщагівці, активно почалось зведення торговельного центру. Настільки активно, що у мешканців сусідніх будинків стіни пішли тріщинами.

Мешканці обурювалися і скаржились, що київська влада навіть не провела громадські слухання, щоб почути їхню думку про цю забудову. На що чиновники відповіли, що громадські слухання по цьому об'єкту і не потрібні. Тому, що йдеться не про будівництво торговельного центру, а про реконструкцію зупинки швидкісного трамвая, над якою височітиме торговельний центр. А для реконструкції зупинки трамваю думку громади питати не треба.

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І це не єдиний сюрприз для мешканців Борщагівки, тому що забудовник хоче звести у цьому місці не лише триповерховий торговельний центр над зупинкою трамваю. Архітектори проєкту випадково показали його ескізи. І виявляється, що на цьому клаптику землі забудовник планує звести ще й 22 поверхову будівлю, де розміщуватимуться офіси та житло.



Забудовник планує звести ще 22 поверхову будівлю для офісних приміщень / Фото naiukraine.com

Саме під цю висотку, очевидно і почали споруджувати бетонні опори, просто на дорозі. Можна уявити, який інфраструктурний колапс почнеться у цьому районі, якщо це буде побудовано.

Бо, як часто ми бачили, у київській мерії, ніхто не думає наперед. А потім, в режимі пожежної команди намагається виправляти наслідки хаотичної забудови столиці. При чому, як правило, – безрезультатно.

Хотілося б подивитись, як чиновники виправлятимуть цю ситуацію із забудовою дороги. І чи робитимуть це взагалі.