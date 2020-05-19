В Киеве улицу затопило кипятком из-за прорыва водопровода: ошеломляющие фото, видео
В Киеве на улице на улице Большая Васильковская произошел прорыв водопровода 19 мая. Следовательно, проезжую часть залило кипятком.
Из-за утечки горячей воды вокруг образовался пар. Последствия аварии на своей странице в фейсбуке опубликовал пользователь Алексей Пузырь.
К теме Вторая волна испытаний теплосетей в Киеве: кому отключат горячую воду
Теперь водителям приходится ездить несмотря на плохую видимость и поток кипятка.
"Горячий" апокалипсис на Большой Васильковской. Прорыв водопровода", – подписал публикацию Алексей Пузырь.
Большую Васильковскую улицу затопило кипятком / Фото Алексей Пузырь
По словам местных жителей, на Большой Васильковской недавно начали гидравлические испытания теплосети. Как сообщает Киевтеплоэнерго, вторая волна испытаний теплосетей в Киеве как раз приходится на 19 мая.
Смотрите видео последствий прорыва водопровода:
Смотрите видео: вследствие прорыва образовался пар и плохая видимость