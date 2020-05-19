В Киеве улицу затопило кипятком из-за прорыва водопровода: ошеломляющие фото, видео

В Киеве на улице на улице Большая Васильковская произошел прорыв водопровода 19 мая. Следовательно, проезжую часть залило кипятком.

Из-за утечки горячей воды вокруг образовался пар. Последствия аварии на своей странице в фейсбуке опубликовал пользователь Алексей Пузырь.

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Теперь водителям приходится ездить несмотря на плохую видимость и поток кипятка.

"Горячий" апокалипсис на Большой Васильковской. Прорыв водопровода", – подписал публикацию Алексей Пузырь.

Большую Васильковскую улицу затопило кипятком / Фото Алексей Пузырь

По словам местных жителей, на Большой Васильковской недавно начали гидравлические испытания теплосети. Как сообщает Киевтеплоэнерго, вторая волна испытаний теплосетей в Киеве как раз приходится на 19 мая.

Смотрите видео последствий прорыва водопровода:

Смотрите видео: вследствие прорыва образовался пар и плохая видимость