Киевлянам запретят посещать детские и спортивные площадки: что еще изменится в столице

С понедельника 23 марта в Киеве начнут действовать более строгие ограничения. Так, общественным транспортом разрешат пользоваться только спецработникам определенных категорий, а спортивными площадками запретят пользоваться.

К более жестким мерам прибегнут, чтобы прекратить распространение коронавируса. Новые правила для жителей столицы, которые этому будут способствовать, опубликовали на сайте Киевского городской совета.

Важно знать С понедельника в Киеве общественный транспорт будет возить только спецработников по пропускам

Какие новведения в Киеве из-за карантина

Общественным транспортом могут пользоваться только спасатели, медицинские работники, правоохранители, люди, которые работают в продуктовых магазинах, аптекари, работники ЖКХ, сотрудники стратегических предприятий. Все они получат специальные пропуска . Однако, в салон их будут пускать только в средствах индивидуальной защиты.

могут пользоваться только спасатели, медицинские работники, правоохранители, люди, которые работают в продуктовых магазинах, аптекари, работники ЖКХ, сотрудники стратегических предприятий. Все они получат . Однако, в салон их будут пускать только в средствах индивидуальной защиты. За соблюдением правил карантина в каждом транспорте должны следить двое полицейских и один работник Муниципальной стражи. Они будут проверять наличие пропуска.

Запретят пользоваться детскими и спортивными площадками в парках, скверах и на придомовых территориях . Перед этим с населением должны провести разъяснительную работу.

. Перед этим с населением должны провести разъяснительную работу. В магазинах и аптеках введут ограничения: на каждые 10 квадратных метров в помещении должен находиться только один человек .

в помещении должен находиться только . Проведут дезинфекцию жилых домов . На это Киевский совет выделил 23 миллиона гривен.

. На это Киевский совет выделил 23 миллиона гривен. Государственная пограничная служба должна предоставить сведения о жителях города, которые прибыли из заграницы с 10 марта 2020 года.

По состоянию на 21 марта в Украине был зафиксирован уже 41 случай заражения коронавирусом, из них 3 человека умерли, один – выздоровел. Из них в Киевской области подтверждены три случая, еще три – в самом Киеве.