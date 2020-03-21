Киевлянам запретят посещать детские и спортивные площадки: что еще изменится в столице
С понедельника 23 марта в Киеве начнут действовать более строгие ограничения. Так, общественным транспортом разрешат пользоваться только спецработникам определенных категорий, а спортивными площадками запретят пользоваться.
К более жестким мерам прибегнут, чтобы прекратить распространение коронавируса. Новые правила для жителей столицы, которые этому будут способствовать, опубликовали на сайте Киевского городской совета.
Важно знать С понедельника в Киеве общественный транспорт будет возить только спецработников по пропускам
Какие новведения в Киеве из-за карантина
- Общественным транспортом могут пользоваться только спасатели, медицинские работники, правоохранители, люди, которые работают в продуктовых магазинах, аптекари, работники ЖКХ, сотрудники стратегических предприятий. Все они получат специальные пропуска. Однако, в салон их будут пускать только в средствах индивидуальной защиты.
- За соблюдением правил карантина в каждом транспорте должны следить двое полицейских и один работник Муниципальной стражи. Они будут проверять наличие пропуска.
- Запретят пользоваться детскими и спортивными площадками в парках, скверах и на придомовых территориях. Перед этим с населением должны провести разъяснительную работу.
- В магазинах и аптеках введут ограничения: на каждые 10 квадратных метров в помещении должен находиться только один человек.
- Проведут дезинфекцию жилых домов. На это Киевский совет выделил 23 миллиона гривен.
- Государственная пограничная служба должна предоставить сведения о жителях города, которые прибыли из заграницы с 10 марта 2020 года.
По состоянию на 21 марта в Украине был зафиксирован уже 41 случай заражения коронавирусом, из них 3 человека умерли, один – выздоровел. Из них в Киевской области подтверждены три случая, еще три – в самом Киеве.
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