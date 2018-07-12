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Телеканал новостей 24 Новости Новости Киева

Киевляне вышли на митинг из-за повышения стоимости проезда в общественном транспорте

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Митингующие разделились на два лагеря: тех, кто за и тех, кто против нововведения
Митингующие разделились на два лагеря: тех, кто за и тех, кто против нововведения / radiosvoboda.org

С утра 12 июля под КГГА на митинг собрались жители столицы: часть протестует против повышения стоимости проезда в метро, другие – поддерживают нововведение.

Возле здания Киевской городской государственной администрации собрались и противники и сторонники нововведения, передает "Радио свобода".

Читайте также: Цены на проезд в метро столицы останутся одними из самых низких в мире, – СМИ

Одни люди протестуют против повышения тарифов на проезд в общественном транспорте до 8 гривен. Другие – пришли с плакатами "За развитие метро!", "Нет транспортному коллапсу", "За достойную оплату труда".

Добавим, что стоимость проезда в городском транспорте Киева должна вырасти с 14 июля. Новая цена на проезд составит от 6 гривен 30 копеек, если вы пользуетесь проездным билетом или бесконтактной картой. За разовую поездку придется заплатить 8 гривен.

протест тарифи транспорт Київ
В Киеве люди вышли на митинг против поднятия цен на проезд в общественном транспорте

Київ мітинг тарифи транспорт
Некоторые нововведения поддерживают

Київ транспорт тариф
Поддержать повышение тарифов пришли работники метро

Теги: Новости Киева Транспорт Тарифы метро КГГА
Источник: 24 Канал
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