Киевляне вышли на митинг из-за повышения стоимости проезда в общественном транспорте

С утра 12 июля под КГГА на митинг собрались жители столицы: часть протестует против повышения стоимости проезда в метро, другие – поддерживают нововведение.

Возле здания Киевской городской государственной администрации собрались и противники и сторонники нововведения, передает "Радио свобода".

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Одни люди протестуют против повышения тарифов на проезд в общественном транспорте до 8 гривен. Другие – пришли с плакатами "За развитие метро!", "Нет транспортному коллапсу", "За достойную оплату труда".

Добавим, что стоимость проезда в городском транспорте Киева должна вырасти с 14 июля. Новая цена на проезд составит от 6 гривен 30 копеек, если вы пользуетесь проездным билетом или бесконтактной картой. За разовую поездку придется заплатить 8 гривен.



В Киеве люди вышли на митинг против поднятия цен на проезд в общественном транспорте



Некоторые нововведения поддерживают