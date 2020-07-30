В Киевской области пьяный водитель управлял грузовиком. В его крови обнаружили более 5 промилле алкоголя в крови. Это почти смертельная доза

Вечером 29 июля на автодороге Киев – Чоп задержали пьяного иностранца за рулем грузовика. Перед этим мужчина пытался выехать с парковочной площадки в селе Чайки Киевской области, где его заметил прохожий, сообщает пресс-служба полиции.

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Мужчина почти не разговаривал и имел явные признаки алкогольного опьянения. Патрульные помогли ему выйти из авто.

Алкотестер показал более 5 промилле алкоголя в крови. Это почти смертельная доза и она в 25 раз превышает допустимую норму.

На иностранца составили административные материалы, его отстранили от управления грузовиком. Машину передали другому водителю.