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Киевский "Арсенал" в меньшинстве сыграл вничью с "Черноморцем"

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Пятый тур УПЛ открывал матч "Арсенал-Киев" и "Черноморца". До этой игры киевляне не имели ни одного набранного очка. Одесситы находились в верхней половине турнирной таблицы.

Арсенал-Киев – Черноморец 1:1
Голы: Майданевич, 26 – Бабенко, 35
Удаление: Домбровский, 90 (второе предупреждение)

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Все самое интересное в этом матче команды показали еще в первом тайме. За вторую 45-минутку можно вспомнить только один не реализованный момент, когда Гринь пробивал по воротам "Черноморца", но мяч с линии ворот вынес Трубочкин.

До этого времени счет уже был 1:1. Первыми отличились хозяева поля. Майданевич при подаче с углового замкнул головой скидку от партнера. Одесситы апеллировали к арбитру, что гол был забит рукой. Но судья Игорь Пасхал засчитал гол. А вратарь "Черноморца" Литовченко – получил желтую карточку за споры.

Сравнял счет "Черноморец" еще до перерыва. Бабенко в касание пробил из пределов штрафной площадки после паса Савченко. Мяч пошел в противоход вратарю "канониров" Ситала.

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Все самое интересное, чем отличился второй тайм, кроме упомянутого момента Гриня – изъятие уже в конце игры Домбровского. После борьбы с соперником игрок киевской команды был несогласен с решением арбитра, и с силой пробил по мячу после свистка судьи. За что и увидел перед собой желтую карточку, которая стала для игрока второй в этом матче.

"Арсенал-Киев" набирает первое очко в УПЛ, но остается на дне турнирной таблицы. "Черноморец" набирает восемь очков, и пока на четвертой позиции. Но остальные матчи тура будут сыграны в субботу и воскресенье, 18-19 августа.

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Теги: Новости спорта Футбол ФК Черноморец ФК Арсенал-Киев УПЛ
Источник: 24 Канал
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