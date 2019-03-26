Киевскую Борщаговку залило кипятком
В понедельник, 25 марта, в Киеве на Борщаговке прорвало трубу с горячей водой. Инцидент произошел на улице Гната Юры.
Об аварии трубопровода стало известно из сообщения на Facebook странице сообщества "Киев оперативный".
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Прямо сейчас на Борщаговке такой нормальный потоп: улица Гната Юры между домами 1/11 и 3 потока горячей воды – вероятно, произошел прорыв отопления или горячей воды, по проезжей части течет кипяток,
– говорится в сообщении.
На фото видно, что дорогу между домами полностью затопило, от воды поднимается густой пар, ливневые стоки со своими задачей не справляются.
Источник: 24 Канал
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