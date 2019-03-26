03:46
26 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Угроза для Путина – Шнуров идет в политику. Пророк сказал, что Лазарев пабедит
      Вєсті Кремля
      21:58, 25 марта
      Вести.UA: Путинский адепт Вилкул. Гопник Добкин под градусом
      Вєсті.UA
      20:11, 25 марта
      Не имеет права на свои фильмы: как украинский кинематограф превратился в российскую классику
      ЦРУ
      09:00, 22 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Вера vs атеизм
      Згадати все
      22:40, 22 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ

      Киевскую Борщаговку залило кипятком

      0 Читати новину українською
      Улицу Гната Юры залило кипятком
      Улицу Гната Юры залило кипятком / antikor

      В понедельник, 25 марта, в Киеве на Борщаговке прорвало трубу с горячей водой. Инцидент произошел на улице Гната Юры.

      Об аварии трубопровода стало известно из сообщения на Facebook странице сообщества "Киев оперативный".

      Читайте также: Как изменится Вокзальная площадь в Киеве после реконструкции: сравнение

      Прямо сейчас на Борщаговке такой нормальный потоп: улица Гната Юры между домами 1/11 и 3 потока горячей воды – вероятно, произошел прорыв отопления или горячей воды, по проезжей части течет кипяток,
      – говорится в сообщении.

      На фото видно, что дорогу между домами полностью затопило, от воды поднимается густой пар, ливневые стоки со своими задачей не справляются.

       

      blog_ava
      Подрыв вероятного убийцы водителя BlaBlaCar Познякова: новые детали
      25 марта
      481
      Теги: Аварии и ДТП Новости Киева Новости Украины
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Сборная Украины благодаря автоголу вырвала победу в Люксембурга
      25 марта , 23:55 Сборная Украины благодаря автоголу вырвала победу в Люксембурга
      154
      Отчет Мюллера: Трамп ликует, демократы требуют доказательств
      25 марта , 23:00 Отчет Мюллера: Трамп ликует, демократы требуют доказательств
      Іван Яковина 115
      Новый вид для деревянных лестниц и пола в доме
      25 марта , 12:00 Новый вид для деревянных лестниц и пола в доме
      315
      Главные новости 25 марта: экс-офицер ВСУ стал боевиком, полиция меняет автоматы Калашникова
      25 марта , 22:40 Главные новости 25 марта: экс-офицер ВСУ стал боевиком, полиция меняет автоматы Калашникова
      431
      Чому російські літаки прибули до Венесуели? – Washington Post
      25 марта , 21:28 Чому російські літаки прибули до Венесуели? – Washington Post
      Світові Медіа 2004
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто пойдет и какие у них шансы
       18 марта , 14:12
      3 мая в школах Киева прозвучит последний звонок
       3 мая 2012 , 08:42 1
      Памятка избирателю на выборы Украины: как голосовать и какие документы брать с собой
       12 марта , 20:00
      Месси "решил" судьбу победителя Лиги чемпионов уже на старте сезона – уникальная примета и нереальные рекорды
       21 августа 2018 , 13:15
      За не пропущенного пешехода можно лишиться водительских прав
       21 февраля , 10:36
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук