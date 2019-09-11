Киеву грозит срыв отопительного сезона

В некоторых микрорайонах Киева отопительный сезон может начаться не вовремя из-за долгов за газ. Об этом сообщает НАК "Нафтогаз Украины". Все потому, что 14 теплопроизводителей столицы не соблюдают требования закона для получения газа на льготных условиях

"В то же время большинство столичных теплопроизводителей – а именно, 91 компания, включая крупнейшего столичного производителя тепла "Киевтеплоэнерго", добросовестно рассчитываются за полученный на условиях ПСО газ", – сообщили в НАК "Нафтогаз Украины".

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У каких компаний долги за газ?

"Акважитлосервис", "Современные муниципальные технологии", "Вертон Технолоджи", "Элизиум ЖЭО", "Энерго Сервис Групп", "Эско-Эксперт", "Эффективные энергетические системы", "Житлокомфорт", "Жилье-Сервис", "Сент София Проперти Менеджмент", "Щорса, 32 ЖЭП", предприятие "Групповая котельная МВД Украины", ОСМД "Победа 131-А" и "Юрковская 28".

В "Нафтогазе" призвали должников привести свои расчеты к должному уровню. Компания также попросила мэрию Киева "взять под контроль деятельность этих предприятий и объединений".

Ранее в "Нафтогазе" сообщили, что Украина накопила самые большие запасы газа в подземных хранилищах за последние 7 лет. А это означает, что проблем с теплом в новом отопительном сезоне не будет.