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      Ким Кардашян показала новое фото с эротической фотосессии и подогрела слухи о фотошопе

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      Ким Кардашян в новой эротической фотосессии
      Ким Кардашян в новой эротической фотосессии / Instagram / @kimkardashian

      Светская львица Ким Кардашян изрядно взбудоражила сеть, представив миру новую фотосессию с рекламой собственной палетки теней. Новое фото со скандального кампейна уже успели обсудить пользователи и даже заподозрить звезду в использовании фотошопа.

      На новом кадре звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" в противовес предыдущим фото показалась не в обнаженном образе, а уже в золотистом боди. Белье отлично подчеркивало аппетитные формы Ким, однако зона бикини больше всего заинтересовала Instagram-пользователей. По их мнению, ягодицы Кардашьян выглядят значительно меньше, чем есть на самом деле.

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      Ким Кардашян в новой эротической фотосессии

      "Как глупо они отфотошопили твои фейковые ягодицы, чтобы они казались меньше. Какой оксюморон", "Они крошечные! Зачем тратить столько денег на увеличение, чтобы потом их уменьшить. Не вижу смысла", "Это не похоже на фигуру Ким!" – эти и много других комментариев оставляли подписчики под фото Ким в Instagram.

      Стоит добавить, что соблазнительное боди имело такой же оттенок, как тени на веках модели. Рядом с ней сидел обнаженный темнокожий мужчина, что смотрел на свою партнершу по съемочной площадке. Пара уверенно сидела на высокой подставке на фоне голубовато-золотистых элементов интерьера. Автором снимка стал культовый фотограф Дэвид Лашапель.

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      Добавим, что Ким Кардашян неоднократно рассказывала, что плачет из-за слишком большого размера ягодиц и проводит много времени в спортзале, чтобы их хоть как-то уменьшить.

       

       

      Теги: LifeStyle Мода Эротика Ким Кардашян
      Источник: 24 Канал
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