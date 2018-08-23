Ким Кардашян прокомментировала планы на четвертого ребенка

Звезда реалити-шоу, светская львица Ким Кардашян опровергла слухи о том, что она с мужем Канье Уэст планируют вскоре завести четвертого ребенка.

Об этом Ким рассказала в интервью изданию E!News.

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Накануне западные СМИ информировали о том, что звездные супруги планируют стать родителями в четвертый раз. Источник, близкий к звездной семье, отмечает, что Ким и Канье намерены снова воспользоваться услугами суррогатного материнства и о том, что у пары есть последний эмбрион – мальчик.

Однако Ким Кардашян дала понять, что пока их семья не готова к пополнению.

Я не знаю, не знаю. Я прочитала кое-что об этом, но ничего из прочитанного не было правдой. Но я действительно говорила открыто об этом (рождении четвертого ребенка – ред.) в нашем реалити, так что ... я не знаю,

– ответила звезда.

Она добавила, что на следующей неделе приступает к съемкам 16-го сезона реалити-шоу "Семейство Кардашян".

"Так что, если это вдруг произойдет, вы увидите это в шоу. Но на данном этапе мы об этом не думаем", – заявила Ким.

Кроме того, светская львица подтвердила информацию о том, если же супруги все таки захотят завести четвертого ребенка, то, вероятнее всего, родит им его снова суррогатная мать.

У меня были две тяжелые беременности и тяжелые роды, поэтому новая беременность может стать для меня большой проблемой,

– призналась жена Канье Уэста.