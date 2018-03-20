Корь не отступает: в Украине продолжается вспышка болезни

В Украине продолжается вспышка кори, несмотря на то, что с середины февраля наблюдалось постепенное уменьшение количества новых случаев болезни. Так, за неделю заболел 701 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, за 11-ю неделю 2018 года корью заболел 701 человек (260 взрослых и 441 ребенок).

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Всего с начала года корью в Украине заболели 7 тысяч 752 человека (2 тысячи 687 взрослых и 5 тысяч 65 детей), госпитализированы 5 тысяч 352 человек.

В Минздраве также отметили, что с начала года от осложнений кори умерло 7 человек: 5 детей и 2 взрослых.

Кроме того, сообщается, что больше всего людей заболели корью в Ивано-Франковской, Закарпатской, Одесской, Черновицкой, Львовской областях, а меньше всего – в Луганской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях.