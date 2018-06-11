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Клен, вяз или каштан: киевлянам предлагают выбрать деревья для Крещатика

18 Читати новину українською
На Крещатике собираются пересадить деревья
На Крещатике собираются пересадить деревья / vlasne.ua

Киевлянам предлагают выбрать, какие деревья они хотят видеть на улице Крещатик. В сети создали специальное голосование.

Некоторые виды деревьев, которые ранее были высажены на улице Крещатик в Киеве, не выдерживают повышения уровня засоленности почв и высокого уровня загазованности воздуха, сообщают в КО "Киевзеленстрой".

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Особенно это касается деревьев, расположенных непосредственно возле проезжей части. Поэтому встал вопрос о замене их на более стойкие и выносливые породы,
– передают в организации.

Так, стартовал проект "Выбери дерево для Крещатика!", Который предусматривает изьятие пострадавших деревьев на "лечение". На их место организаторы проекта собираются высадить более адаптированные к условиям мегаполиса саженцы.

Таким образом, жителям столицы предлагают самостоятельно выбрать дерево, которое должно расти на главной улице города.

Среди представленных видов: клен остролистный "Royal red", вяз "New Horizon", каштан крсноцветочный, дуб обыкновенный "Fastigiata Koster", рябина промежуточная "Brouwers", граб обыкновенный "Fastigiata", платан гибридный, клен остролистный "Columnare" и вишня птичья "Plena".

Теги: Новости Киева Экология
Источник: 24 канал
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