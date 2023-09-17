Бахмут виден как на ладони: чем важно освобождение Клещеевки на Донетчине – показываем на карте

Силы обороны продолжают успешно контрнаступать на Бахмутском направлении. Недавно они выгнали врага из Андреевки, а теперь стало известно об освобождении Клещеевки, которое открывает путь для наступления на Бахмут.

Уже несколько дней подряд в Генштабе заявляли об успехе украинских сил в районе Клещеевки Донецкой области. 17 сентября в ВСУ сообщили, что населенный пункт окончательно перешел под контроль Украины.

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Дорога на Бахмут

Клещеевка расположена к югу от Бахмута. Из этого села Бахмут виден как на ладони, именно отсюда начнется наступление на город.

Если ВСУ удастся освободить другой населенный пункт на подступах к Бахмуту – Берховку, тогда это позволит взять город в оперативное окружение.

По словам героя Украины Евгения Межевикина, Клещеевка – высота, которая позволит блокировать противнику выход с направления Бахмута.

Логистический вопрос

Как отметил начальник пресс-службы Восточной группировки ВСУ Илья Евлаш, Клещеевка – важная точка для россиян, в том числе в плане логистики. Потеря этого пункта позволит украинским военным зайти еще дальше в тылы противника, наносить удары по командным пунктам, складам с боеприпасами и горюче-смазочными материалами врага.

Прежде всего дает контроль над логистическими маршрутами, которые обеспечивают разными типами снабжения город Бахмут. Кроме того, это оголение флангов. В частности, южного фланга, что позволит нам в дальнейшем более удобно продвигаться в глубину порядков противника. Также позволит наносить более точные удары в тылу противника, используя разное вооружение, которое у нас есть,

– подчеркнул Евлаш.

Что касается железной дороги, которая расположена восточнее Клещеевки и является чрезвычайно важным объектом для россиян, то там продолжаются жесткие интенсивные действия. Пока еще нельзя сообщать о том, под чьим контролем находится эта железная дорога, добавил военный.

Где расположена Клещеевка – показываем на карте

Населённый пункт был под оккупацией с 19 января 2022 года. Тогда его захватили наемники из ЧВК "Вагнер". Летом Силам обороны удалось установить над поселком огневой контроль.

Показываем на карте – поселок Клещеевка

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