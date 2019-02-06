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      Кличко: Киев начинает долгосрочное сотрудничество с французскими партнерами в управлении отходам

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      Подписание Меморандума о сотрудничестве в управлении отходами
      Подписание Меморандума о сотрудничестве в управлении отходами / kiev.klichko.org

      Столичная мэрия и французская компания "СЮЭЗ Интернешнл CAC" подписали Меморандум о сотрудничестве в управлении отходами.

      Соответствующий документ подписали мэр Киева Виталий Кличко и вице-президент "СЮЭЗ Интернешнл CAC" Александра Бургуан, говорится на сайте партии УДАР.

      "Сегодня мы подписываем важный документ для нашего города – Меморандум о взаимопонимании между городом Киевом и компанией "СЮЭЗ Интернешнл CAC" по жизненно важному вопросу для столицы – управлению отходами. Ведь это сегодня проблема не только для Киева, но и для каждого города Украины", – сказал Кличко.

      Он добавил, что столица начинает долгосрочное сотрудничество с французскими партнерами и будет совместно разрабатывать стратегический план мероприятий по вопросам управления отходами.

      Мэр напомнил, что Киев производит примерно 1,2 млн тонн бытовых отходов ежегодно. А мощностей мусоросжигательного завода "Энергия" недостаточно, чтобы справиться с такими объемами. К тому же, завод "Энергия", который был введен в эксплуатацию более 30 лет назад, нуждается в модернизации. Относительно полигонов бытовых отходов, отметил Кличко, они заполнены и должны быть закрыты в течение ближайших лет. А раздельный сбор бытовых отходов в Киеве пока неразвит.

      "Я надеюсь, что сотрудничество с нашим французским партнером станет толчком для Киева и для Украины в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами. Ведь "СЮЭЗ Интернешнл САС" является мировым лидером по вопросам проектирования, строительства и управления объектами переработки твердых бытовых отходов и водоочистки и вступает в партнерство с местными органами власти во многих странах мира. А Киев заинтересован в использовании такого опыта и в таком сотрудничестве", – подчеркнул он.

      "Мы, как мировой лидер экологических услуг, были бы очень рады поделиться нашими экспертизами с Киевом и работать вместе, чтобы имплементировать европейские и мировые стандарты экологических услуг для Киева. – Чтобы найти наилучшие решения, которые уже доступны и могут быть разработаны и адаптированы под ситуацию в Киеве", – отметила вице-президент "СЮЭЗ Интернешнл CAC" Александра Бургуан.

      Виталий Кличко поблагодарил посла Франции в Украине Изабель Дюмон за усилия в поддержке Украины, содействие сотрудничеству Киева с французским бизнесом.

      Также мэр Киева провел встречу с делегацией руководителей высокого уровня французских компаний-членов Ассоциации работодателей Франции MEDEF International, в состав которой вошли 15 компаний различных секторов французской экономики, в частности, инфраструктуры, инвестиционного менеджмента, банковского сектора, консалтинга и другие компании, заинтересованные в инвестировании в экономику Украины и Киева.

      "Наша цель – пообщаться с ответственными за принятие решений, чтобы лучше понять ситуацию в стране, возможности для инвестиций и налаживания партнерства, чтобы мы выработали новые направления сотрудничества", – отметил Президент Совета руководителей предприятий Франция-Украина в Ассоциации MEDEF International Николя Жаше.

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      Теги: Новости политики Новости Киева Виталий Кличко Экология
      Источник: 24 Канал
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