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      Кличко объяснил, что связывает его со "смотрящими" Суркисом и Столаром

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      Виталий Кличко
      Виталий Кличко / Фото из открытых источников

      Мэр столицы Владимир Кличко отрицает любое влияние на него Вадима Столара и Григория Суркиса, которых считают "смотрящими" за Киевом. Кроме того, глава Киевсовета считает манипуляцией все разговоры вокруг их встреч.

      Об этом мэр Киева рассказал в программе "Ролевые игры" с Данилой Мокриком.

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      Журналист спросил Кличко, знает ли он, кого имеют в виду украинцы, когда в комментариях в сети ему пишут о "смотрящих". Тот ответил: говорят, что руководит городом не Кличко, а Столар. Но как Столар может управлять Киевом, мэр столицы не понимает.

      Да, действительно, я знаю его, он был депутатом. Как руководитель Киевсовета, я не могу не знать депутатов, но всем я постоянно говорю: кто несет ответственность, официально? Официально всегда несет мэр. Несу я,
      – подчеркнул Кличко.

      "Как я могу отдать руль кому-то другому, кто не несет ответственности, а я буду за это отвечать? Ну логика есть? Ну как можно такие вещи делать? И еще раз, чтобы таких манипуляций не было: все решения по городу Киеву принимаются в кабинете мэра, мной лично", – добавил политик.

      Справка: Вадима Столара считают скандальным застройщиком.

      Вадим Столар
      Вадим Столар

      Даниил Мокрик отметил, что вопрос заключается в том, что никто на эти решения не влияет. Ведь, например, ранее обнародовали видео, на котором мэр Киева с Вадимом Столаром на праздновании в Монако. К тому же, мэр Киева посетил и день рождения Григория Суркиса.

      Кличко ответил, что этому видео уже несколько лет. Кроме этого, он пояснил, что постоянно посещает дни рождения.

      Меня приглашают, я говорю хорошие слова, поздравляю и такое прочее. Никто же не распространяет видео, где я встречаюсь с Клинтоном, или Меркель. Они находят какие-то вещи и начинают манипулировать этим,
      – добавил политик.

      Мэр Киева считает, что благодаря влиянию Суркиса было воплощено в жизнь немало хороших идей. Он привел примеры строительства стадионов в столице, Львове и других городах. "Да, я знаком. Да, поздравил. К чему это подводит? Знаете, эти жареные факты, аа-а-ах", – добавил Кличко.

      Кто такой Григорий Суркис Украинский футбольный функционер. С 1993 по 1998 год был президентом киевского "Динамо". После этого до 2002 года носил титул почетного президента клуба. Тогда же официально передал право собственности своему младшему брату Игорю. Кроме футбола, Григорий Суркис с 2006 года – вице-президент Национального олимпийского комитета Украины.

      В Верховной Раде Григорий Суркис был дважды – с 1998 до 2006 года. Входил во фракцию СДПУ(о) вместе с Виктором Медведчуком. С 2019 года является народным депутатом Украины от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".

      Журналист отметил, что Суркис и Столар – народные депутаты от партии Медведчука, и спросил мэра Киева, что его с ними связывает. "Почему вы начинаете об этих людях. Я знаком со многими политиками и что? Столар. Сейчас он в этой партии, до этого он был в "Нашей Украине". Ну, гуляет человек по партиям, это избиратели должны сделать выводы".

      Мокрик пояснил, что его интересует то, что эти люди в партии Медведчука и отстаивают антиукраинскую повестку дня. "На тему политики я с ними не общался", – ответил Кличко.

      Смотрите полное видео интервью с Виталием Кличко:

       

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      Теги: Новости политики Новости Украины Новости Киева Виталий Кличко Григорий Суркис
      Источник: 24 канал
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