Кличко сообщил, какие туристические объекты откроют в Киеве

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в 2018 году Киев ожидает еще больше туристов. Поэтому он анонсировал открытие нескольких туристических объектов.

Об этом информирует пресс-служба.

Он отметил, что из-за финала Лиги чемпионов в мае десятки тысяч туристов посетят столицу. Он заверил, что его задачей является показать, какой замечательной является столица.

Читайте также: Власти Киева поручили проверить киоски возле остановок и станций метро

По прогнозам Кличко, в 2018 году посетят около двух с половиной миллионов гостей. К слову, в прошлом году в Киев приехали полтора миллиона туристов.

Мэр столицы отметил, что каждый турист в среднем тратит в Киеве 150 долларов в сутки. И эти средства – это инвестиции в экономику столицы.

В этом году обновят, в частности, Владимирскую горку, Аллею художников, Пейзажную аллею. Мы скоро будем открывать очень красивые лестницы от Пейзажной аллеи к урочищу Гончары – Кожемяки. Обустроим территорию вокруг Андреевской церкви,

– анонсировал Кличко.

Также, по словам Кличко, многие гости приедут в город осенью, когда Киев будет принимать 56-й Конгресс Всемирного боксерского совета (WBC). Такой большое боксерское мероприятие в Украине состоится впервые.

К слову, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что размышляет о предстоящих президентских выборах в Украине, но сначала должен выполнить все, что обещал киевлянам.