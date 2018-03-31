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Кличко сообщил, какие туристические объекты откроют в Киеве

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Мэр Киева Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко / Фото из свободных источников

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в 2018 году Киев ожидает еще больше туристов. Поэтому он анонсировал открытие нескольких туристических объектов.

Об этом информирует пресс-служба.

Он отметил, что из-за финала Лиги чемпионов в мае десятки тысяч туристов посетят столицу. Он заверил, что его задачей является показать, какой замечательной является столица.

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По прогнозам Кличко, в 2018 году посетят около двух с половиной миллионов гостей. К слову, в прошлом году в Киев приехали полтора миллиона туристов.

Мэр столицы отметил, что каждый турист в среднем тратит в Киеве 150 долларов в сутки. И эти средства – это инвестиции в экономику столицы.

В этом году обновят, в частности, Владимирскую горку, Аллею художников, Пейзажную аллею. Мы скоро будем открывать очень красивые лестницы от Пейзажной аллеи к урочищу Гончары – Кожемяки. Обустроим территорию вокруг Андреевской церкви,
– анонсировал Кличко.

Также, по словам Кличко, многие гости приедут в город осенью, когда Киев будет принимать 56-й Конгресс Всемирного боксерского совета (WBC). Такой большое боксерское мероприятие в Украине состоится впервые.

К слову, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что размышляет о предстоящих президентских выборах в Украине, но сначала должен выполнить все, что обещал киевлянам.

Теги: Новости Украины Новости Киева Виталий Кличко
Источник: 24 Канал
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