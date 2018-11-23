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      БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ С KFC В ДОМЕ ПРОФСОЮЗОВ В КИЕВЕ

      Кличко высказал свою позицию относительно KFC в Доме профсоюзов

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      Мэр Киева Виталий Кличко считает большой ошибкой открытие KFC в Доме профсоюзов
      Мэр Киева Виталий Кличко считает большой ошибкой открытие KFC в Доме профсоюзов / Фото из открытых источников

      Мэр Киева Виталий Кличко считает большой ошибкой открытие KFC в Доме профсоюзов, однако относительно закрытия заведения фаст-фуда мэр не сказал ничего.

      Об этом сообщает пресс-служба городской власти.

      Читайте также: KFC в Доме профсоюзов: из-за чего возник скандал и чем он закончится

      Кличко заявил, что открывать ресторан в месте, где происходили исторические события, – неправильное решение. Он добавил, что понимает эмоции людей, которые вышли с протестом против открытия подобного заведения.

      Я был на Майдане, был в этом здании и считаю, что открытие там ресторана – большая ошибка,
      – сказал мэр столицы.

      Ранее 24 канал сообщал, что в Киеве в сгоревшем во время Революции Достоинства в феврале 2014 года Дома профсоюзов открыли ресторан быстрого питания сети KFC. Это событие разозлило украинцев, поэтому они устроили в столице акцию протеста. В частности, активисты раскрасили витрины заведения.

      Что известно про события в Доме профсоюзов во время Евромайдана?В здании были расположены Федерация профессиональных союзов Украины, штаб Майдана (во время Оранжевой революции) и Штаб национального сопротивления (во время Евромайдана). Дом почти полностью сгорел во время событий 18-20 февраля 2014 года. Активисты обвиняют в поджоге здания правоохранителей, а силовики переложили ответственность на "Правый сектор". По данным чрезвычайников, после пожара удалось спасти 41 человека, 1 человек погиб.

      По данным временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию убийств на Майдане, штурм Дома профсоюзов осуществлялся по указанию бывшего Председателя СБУ Александра Якименко, его первого заместителя Владимира Тоцкого, руководителя центра спецопераций "Альфа" Олега Присяжного и руководителя Антитеррористического центра СБУ Андрея Меркулова.

       

       

      СКАНДАЛ С KFC В ДОМЕ ПРОФСОЮЗОВ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ
      Теги: Новости Украины Владимир Кличко протесты Новости Киева Скандал с KFC в Доме профсоюзов в Киеве
      Источник: 24 канал
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