Климкин прокомментировал взрыв у польского Мемориала орлят во Львове

Глава МИД Украины Павел Климкин осудили акт вандализма, который произошел вечером 13 марта возле польского Мемориала орлят на Лычаковском кладбище во Львове.

Об этом Климкин написал на своей странице в Twitter.

"Каждый человек заслуживает человеческую честь. Две недели назад я был на Лычаковском кладбище и возложил цветы к Мемориалу львовских орлят. Категорически осуждаю акт вандализма, совершенный ночью вблизи мемориала", – говорится в сообщении министра.

Читайте также: Поджог Общества венгров в Ужгороде: двум подозреваемым избрана мера пресечения

Кожна людина заслуговує на людську шану. Два тижні тому я був на Личаківському кладовищі та поклав квіти до Меморіалу львівських орлят. Категорично засуджую акт вандалізму, вчинений цієї ночі поблизу Меморіалу. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 14 марта 2018 г.

Больше – смотрите в сюжете.

Напомним, 13 марта во Львове на территории Лычаковского кладбища произошел взрыв. В результате происшествия никто не пострадал, по факту взрыва возбуждено уголовное производство по статье "Хулиганство".

Что такое Мемориал львовских орлят? Польский военный мемориал во Львове. "Львовские орлята" – участники боев против ЗУНР (1918-1919 гг.) и против большевиков (1920 г.) – были похоронены на "Кладбище защитников Львова", что составляет часть Лычаковского кладбища.