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Климкин прокомментировал взрыв у польского Мемориала орлят во Львове

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Климкин осудил взрыв у польского Мемориала орлят во Львове
Климкин осудил взрыв у польского Мемориала орлят во Львове / 24 Канал

Глава МИД Украины Павел Климкин осудили акт вандализма, который произошел вечером 13 марта возле польского Мемориала орлят на Лычаковском кладбище во Львове.

Об этом Климкин написал на своей странице в Twitter.

"Каждый человек заслуживает человеческую честь. Две недели назад я был на Лычаковском кладбище и возложил цветы к Мемориалу львовских орлят. Категорически осуждаю акт вандализма, совершенный ночью вблизи мемориала", – говорится в сообщении министра.

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Больше – смотрите в сюжете.

Напомним, 13 марта во Львове на территории Лычаковского кладбища произошел взрыв. В результате происшествия никто не пострадал, по факту взрыва возбуждено уголовное производство по статье "Хулиганство".

Что такое Мемориал львовских орлят? Польский военный мемориал во Львове. "Львовские орлята" – участники боев против ЗУНР (1918-1919 гг.) и против большевиков (1920 г.) были похоронены на "Кладбище защитников Львова", что составляет часть Лычаковского кладбища.

Теги: Новости Львова Новости Украины Новости политики Павел Климкин МИД Украины Новости Польши Взрыв
Источник: 24 Канал
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