Клип на песню группы "ТИК" о выборах набрал более миллиона просмотров за 4 дня

Музыкальный клип на песню "Циклоны" группы "ТИК" менее чем за неделю собрал более миллиона просмотров на Youtube.

Песня, которую залили в интернет 28 февраля, посвящена президентским выборам и была презентована как "предвыборный экшн".

"Я рад, что большинству избирателей песня зашла, – отметил на своей странице в Facebook солист группы Виктор Бронюк. – Хочу подчеркнуть, что это не сатира на нынешних кандидатов, идея "Циклонов" гораздо глубже – фактически, это ответ на вопрос, почему украинцы любуются кандидатами, голосуют за них, а потом по факту разочаровываются и у власти появляются те же биг-морды, только в профиль".

Музыкант объяснил, что если корова предназначена давать молоко, то использовать ее на конных скачках – нелогично. Чтобы привлечь внимание украинцев к серьезности выбора президента, Бронюк, по его словам, напомнил людям, "что это именно они в кабинках на участках приводят к власти коррупционеров, диктаторов и высокопоставленных бездарей. (Тех самых, которые в период избирательной кампании деньгами или гречкой задабривают свой электорат.) Таким нехитрым способом одни новые лица заменяются другими, но качество власти от того не становится лучше".

На официальном канале группы в Youtube было опубликовано такое объяснение к клипу: "Циклоны – это гротескная форма того, что происходит в нашей стране накануне выборов. Все персонажи, конечно, вымышлены. Если вы хоть раз не улыбнетесь в течение нашего видео "Циклоны", обещаю вам вернуть доллар по восемь. А если серьезно, относитесь к выборам не как к развлечению, а как к ответственной миссии. Ведь сейчас от каждого из нас зависит ассенизация политических процессов в нашей стране и хорошая погода!"

Песня вызвала ажиотаж среди украинских зрителей. Среди комментариев – в основном положительные; пользователи Youtube высоко оценили юмор и сатиру клипа, который показывает ситуацию в украинских предвыборных гонках на примере определенной проблемы с сантехникой на неназванном избирательном участке.

Группа "ТИК" была основана в 2005 году в Виннице. Сейчас в состав группы входят Виктор Бронюк – вокал, баян, Виктория Воронюк – бэк-вокал, Сергей Апанасенко – гитара, Владислав Хмарский – барабаны, Александр Клименко – бас-гитара, Евгений Зыков – клавишные, баян, Александр Щур – труба и Сергей Шамрай – тромбон. Аббревиатура ТИК расшифровывается как "Трезвость и культура".