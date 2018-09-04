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Ключ от города: как во Львове возрождают еврейское историческое наследие

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Участники проекта "Еврейское наследие Рогатина"
Участники проекта "Еврейское наследие Рогатина" / AP

2 сентября Львов, когда-то главный центр еврейской жизни в Восточной Европе, вспоминал трагические события 75-летней давности. В городе прошли мемориальные мероприятия по случаю ликвидации Яновского концлагеря и Львовского гетто – третьим по величине в Европе во время немецкой оккупации.

Городская власть подарила 75 копий металлического ключа, который когда-то принадлежал еврейской синагоге, людям, которые популяризируют еврейское наследие региона. Юбилейные мероприятия, которые включали молитвенный концерт в "Пространстве синагог", принадлежат к попыткам восстановить забытые воспоминания о евреях, которые когда-то были неотъемлемой частью региона – так пишет об этом событии The Japan Times.

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Стеклянные ключи - это работа американского скульптора и исследователя Рейчел Стивенс, которая нашла их металлический оригинал на уличном рынке Львова, ища остатки еврейской культуры в восточной Галиции в рамках своего исследовательского проекта. Впоследствии она организовала выставку своих работ под названием "Ключ от города".

Стивенс использовала стекло для копий, так как в еврейской традиции этот материал означает "хрупкость жизни". "Их создание стало ощутимым способом выразить мое горе о прошлом и мою надежду на будущее", - пояснила художница.

75 скляних копій металевого ключа були вручені людям, які працюють над збереженням пам'яті про єврейське населення Львова та регіону
75 стеклянных копий металлического ключа были вручены людям, которые работают над сохранением памяти о еврейском населении Львова и региона

"Не дай Бог нашему городу еще раз пострадать от такого несчастья. Сегодня мы даже не можем себе представить боль, унижение и горе, которое тысячи львовян пережили в прошлом веке", - заявил во время церемонии награждения львовский городской председатель Андрей Садовой.

Мер Львова вручає скляний ключ польській письменниці Яніні Хешелес
Мэр Львова вручает стеклянный ключ польской писательнице Янине Хешелес, которая выжила в Яновском концлагере

Среди награжденных - Марла Рошер Осборн, американка, которая возглавляет программу "Еврейское наследие Рогатина", один из проектов которой - восстановление еврейского кладбища вблизи Рогатина.

Ирина Мацевко, заместитель директора Центра городской истории Центрально-Восточной Европы и организатор мемориальных мероприятий во Львове, заявила, что впервые западноукраинский город признал усилия по сохранению исторической памяти таким образом.

По ее мнению, в украинском обществе растет осознание необходимости помнить евреев, которых уничтожили нацистские силы, в некоторых случаях с участием местных жителей.

К инициативе по восстановлению исторической памяти относятся введение курсов еврейской истории в университеты, новые исследования молодых украинских ученых и усилия активистов, такие как реставрация еврейских надгробий, которые использовались для прокладки дороги и возвращения их на кладбище.

Это часть процесса возрождения памяти еврейского наследия. Конечно, этот процесс медленный. Я хочу, чтобы он ускорился, но последние десять лет мы видели, как еврейское наследие возвращается в сознание людей и происходит много мероприятий. Очень важно, чтобы труд людей, которые этим занимаются, была оценен,
– прокомментировала Мацевко.

Как отмечает издание, до Второй мировой войны Львов и прилегающие территории принадлежали Польше. Тогда он был третьим по величине еврейской общиной в довоенной Польше после Варшавы и Лодзи. До первой мировой войны Львов и прилегающие районы были частью восточной Галицкой области Австро-Венгерской империи, а город назывался Лембергом.

В июне 1941 года Германия напала на Советский Союз, своего бывшего союзника. Когда немецкие войска вошли в город, они вместе с украинскими коллаборационистами убивали евреев в городе и в сельской местности. Занимая территорию, немцы истребляли евреев во Львовском гетто, лагере смерти Белжец и принудительном трудовом лагере в Яновска до июня 1943 года.

Из около 150 000 еврейского населения выжило только около 1%.

В послевоенные годы воспоминания об убитых евреях начали исчезать. Историк Омер Бартов назвал эту территорию "местом памяти и забвения, сосуществования и стирания", "большими надеждами" и "пунктирными иллюзиями".

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Теги: Новости Украины Новости политики Новости культуры Новости Львова Голокост История евреи
Источник: 24 Канал
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