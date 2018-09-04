Ключ от города: как во Львове возрождают еврейское историческое наследие

2 сентября Львов, когда-то главный центр еврейской жизни в Восточной Европе, вспоминал трагические события 75-летней давности. В городе прошли мемориальные мероприятия по случаю ликвидации Яновского концлагеря и Львовского гетто – третьим по величине в Европе во время немецкой оккупации.

Городская власть подарила 75 копий металлического ключа, который когда-то принадлежал еврейской синагоге, людям, которые популяризируют еврейское наследие региона. Юбилейные мероприятия, которые включали молитвенный концерт в "Пространстве синагог", принадлежат к попыткам восстановить забытые воспоминания о евреях, которые когда-то были неотъемлемой частью региона – так пишет об этом событии The Japan Times.

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Стеклянные ключи - это работа американского скульптора и исследователя Рейчел Стивенс, которая нашла их металлический оригинал на уличном рынке Львова, ища остатки еврейской культуры в восточной Галиции в рамках своего исследовательского проекта. Впоследствии она организовала выставку своих работ под названием "Ключ от города".



Стивенс использовала стекло для копий, так как в еврейской традиции этот материал означает "хрупкость жизни". "Их создание стало ощутимым способом выразить мое горе о прошлом и мою надежду на будущее", - пояснила художница.



75 стеклянных копий металлического ключа были вручены людям, которые работают над сохранением памяти о еврейском населении Львова и региона



"Не дай Бог нашему городу еще раз пострадать от такого несчастья. Сегодня мы даже не можем себе представить боль, унижение и горе, которое тысячи львовян пережили в прошлом веке", - заявил во время церемонии награждения львовский городской председатель Андрей Садовой.



Мэр Львова вручает стеклянный ключ польской писательнице Янине Хешелес, которая выжила в Яновском концлагере

Среди награжденных - Марла Рошер Осборн, американка, которая возглавляет программу "Еврейское наследие Рогатина", один из проектов которой - восстановление еврейского кладбища вблизи Рогатина.



Ирина Мацевко, заместитель директора Центра городской истории Центрально-Восточной Европы и организатор мемориальных мероприятий во Львове, заявила, что впервые западноукраинский город признал усилия по сохранению исторической памяти таким образом.



По ее мнению, в украинском обществе растет осознание необходимости помнить евреев, которых уничтожили нацистские силы, в некоторых случаях с участием местных жителей.



К инициативе по восстановлению исторической памяти относятся введение курсов еврейской истории в университеты, новые исследования молодых украинских ученых и усилия активистов, такие как реставрация еврейских надгробий, которые использовались для прокладки дороги и возвращения их на кладбище.

Это часть процесса возрождения памяти еврейского наследия. Конечно, этот процесс медленный. Я хочу, чтобы он ускорился, но последние десять лет мы видели, как еврейское наследие возвращается в сознание людей и происходит много мероприятий. Очень важно, чтобы труд людей, которые этим занимаются, была оценен,

– прокомментировала Мацевко.

Как отмечает издание, до Второй мировой войны Львов и прилегающие территории принадлежали Польше. Тогда он был третьим по величине еврейской общиной в довоенной Польше после Варшавы и Лодзи. До первой мировой войны Львов и прилегающие районы были частью восточной Галицкой области Австро-Венгерской империи, а город назывался Лембергом.



В июне 1941 года Германия напала на Советский Союз, своего бывшего союзника. Когда немецкие войска вошли в город, они вместе с украинскими коллаборационистами убивали евреев в городе и в сельской местности. Занимая территорию, немцы истребляли евреев во Львовском гетто, лагере смерти Белжец и принудительном трудовом лагере в Яновска до июня 1943 года.



Из около 150 000 еврейского населения выжило только около 1%.



В послевоенные годы воспоминания об убитых евреях начали исчезать. Историк Омер Бартов назвал эту территорию "местом памяти и забвения, сосуществования и стирания", "большими надеждами" и "пунктирными иллюзиями".

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