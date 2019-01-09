Клуб УПЛ остался без главного тренера

Президент киевского "Арсенала" Ивица Пирич и Вячеслав Грозный приняли решение завершить совместное сотрудничество.

По словам Пирича, "Арсенал" уже занялся поисками нового главного тренера и рассматривает несколько кандидатур на вакантную должность, принимаются во внимание и кандидатуры зарубежных специалистов. Однако в приоритете у "Арсенала" выбор в пользу тренера с украинским паспортом.

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Мы благодарны Вячеславу Викторовичу за помощь. Он приходил к нам на три месяца, но теперь наши дороги расходятся. Он идет своим путем, мы – своим. Мы остаемся друзьями и благодарим его, что он принял команду по ходу чемпионата в сложный момент,

– цитирует Ивицу Пирича SportArena.

В октябре Грозный сменил на посту главного тренера "канониров" Раванелли, который был уволен из-за неудовлетворительных результатов команды. Как позже стало известно, соглашение с Грозным действовало до конца июня следующего года.

После 18 туров чемпионата Украины "Арсенал-Киев" занимает последнее место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги.

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