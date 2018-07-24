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Княжий Звенигород отстроят за счет Евросоюза

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Звенигород – теперь небольшое село, а когда-то был выдающимся оборонным центром, столицей Звенигородского княжества. О давней истории и славе города свидетельствуют лишь остатки крепости и артефакты в музее. Чтобы изменить ситуацию, в Звенигороде возведут большой историко-культурный парк, где каждый желающий сможет увидеть, какими были княжеские столицы тысячу лет назад.

До XIII века Звенигород был мощным и влиятельным городом, оборонным центром, столицей Звенигородского княжества. В 1241 году монголы сожгли укрепления вдребезги, и с того времени княжество фактически прекратило свое существование.

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Для сохранения и восстановления исторической славы города, решено обустроить историко-культурный парк "Древний Звенигород". Средства на реализацию проекта удалось получить, выиграв грант от Евросоюза на 12 миллионов гривен. За эти деньги расчистят валы, расположение замка, обустроят дорожки, места для отдыха, освещение, места для парковки.


Проект историко-культурного парка "Древний Звенигород"

"Этот проект рассчитан на два года, средства пойдут траншами. Для нашего Звенигорода это будет замечательный проект, так как здесь и восстановление исторической славы, и дополнительные рабочие места", – рассказала сельская глава Звенигорода Наталья Толопко.

Сейчас же в местном музее отремонтировали один зал и открыли временную выставку сокровищ, выкопанных в Звенигороде в течение 100 лет.

Теги: Новости Украины История Новости Львова
Источник: 24 канал
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