У Путина готовят секретный опрос, касающийся Крыма, – политтехнолог

В Кремле надеются найти идеальное решение, чтобы закончить войну против Украины. С этой целью российское руководство изучает все возможные сценарии развития событий.

У Путина планируют узнать значение временно оккупированного Крыма для россиян. Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

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Эксперт отметил, что Кремль все еще не знает, как правильно закончить войну против Украины.

Самое интересное, что я увидел – это секретный опрос, готовящийся по заказу руководства России. Его тема – "готовы ли россияне отдать Крым?". О нем стало известно нашей разведке,

– объяснил Шейтельман.

По его словам, опрос будут проводить в нарративе, что если Украина сможет освободить Крым, "нужно ли продолжать войну с Украиной за то, чтобы вернуть полуостров".

"Они исходят из того, что это уже реальность, что это может произойти, и что тогда им делать. Это, по моему мнению, настоящий прорыв, что они готовятся "дать заднюю" в этом вопросе", – указал политтехнолог.

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Какие настроения у россиян

По мнению Шейтельмана, чтобы понять общие настроения граждан страны-агрессора, нужно учитывать видео-опрос, а не заявления Путина и Медведева.

Нарраты по поводу войны у россиян уже несколько раз менялись полностью. Если вспомнить первый месяц – они сражались с "бандеровцами, националистами и фашистами". Летом они воевали против НАТО и гомосексуалистов. Сейчас ситуация совсем другая: последний месяц – война с "сатанистами",

– подчеркнул эксперт.

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По его словам, в понимании простых россиян против России воюют "сатанисты всего мира".

"Мы над ними смеемся, но российское военно-политическое руководство действует, учитывая общественное мнение, которое само и создало. И когда Россия ударила ракетами по центру Киева – это для россиян было "достижением", потому что они хотели увидеть, когда бомбят не "мирных жителей", а "сатанистов" и детей "сатанистов", – рассказал Шейтельман.

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По его мнению, до этого Россия только проигрывала, поскольку "взорвали их мост, бомбят их города, разгоняют их армию так, что они бегут".

"И россияне это видят. Поэтому им нужно было хоть что-нибудь", – резюмировал обозреватель.

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