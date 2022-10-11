У Путіна планують дізнатися про значення тимчасово окупованого Криму для росіян. Про це 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман.

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Експерт зазначив, що Кремль все ще не знає, як правильно закінчити війну проти України.

Найцікавіше, що я побачив – це секретне опитування, що готується на замовлення керівництва Росії. Його тема – "чи готові росіяни віддати Крим?". Про нього стало відомо нашій розвідці,

– пояснив Шейтельман.

За його словами, опитування проводитимуть у наративі, що якщо Україна зможе звільнити Крим, "чи треба продовжувати війну з Україною за те, щоб повернути півострів".

"Вони виходять із того, що це вже реальність, що це може статися, й що тоді їм робити. Це, на мою думку, справжній прорив, що вони готуються "дати задню" у цьому питанні", – вказав політтехнолог.

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Які настрої у росіян

На думку Шейтельмана, щоб зрозуміти загальні настрої громадян країни-агресорки, потрібно зважати на відео-опитування, а не на заяви Путіна та Медведєва.

Наративи щодо війни у росіян вже кілька разів змінювалися повністю. Якщо згадати перший місяць – вони воювали з "бандерівцями, націоналістами та фашистами". Влітку вони воювали проти НАТО та гомосексуалістів. Зараз ситуація зовсім інша: останній місяць – війна із "сатаністами",

– підкреслив експерт.

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За його словами, у розумінні простих росіян, проти Росії воюють "сатаністи всього світу".

"Ми з них сміємося, але російське військово-політичне керівництво діє, зважаючи на громадську думку, яку сама й створила. І коли Росія вдарила ракетами по центру Києва – це для росіян було "досягненням", бо вони хотіли побачити, коли бомбардують не "мирних жителів", а "сатаністів" та дітей "сатаністів", – розповів Шейтельман.

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На його думку, до цього Росія лише програвала, позаяк "підірвали їхній міст, бомблять їхні міста, розганяють їхню армію так, що вони тікають".

"І росіяни це бачать. Тому їм потрібно було бодай щось", – резюмував оглядач.

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