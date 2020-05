Когда закончится карантин: экономисты показали сценарии снятия ограничений

Аналитики Киевской школы экономики разработали модель распространения COVID-19, которая позволяет спрогнозировать вероятные даты внедрения 5 этапов снятия карантина, представленных правительством.

Модель показывает, что критическим является вопрос сезонности. Если COVID-19 демонстрирует сезонность, то возможно быстрое свертывание карантина и запуск экономики, передает 24 канал.

Важно Карантин в Украине продлят до 22 мая

Если сезонность не будет наблюдаться, и бизнесу, и людям нужно адаптироваться к новой реальности.

Как Украина будет выходить из карантина / инфографика 24 канала​

Модель включает три типа сценариев:​

"Зеленый": оптимистический сценарий, значительная сезонность, 60% уменьшения передачи вируса.

"Желтый": средний сценарий, умеренная сезонность, передача или активность вируса снижается на 21%.

"Черный": негативный сценарий, сезонность отсутствует.

Обратите внимание Сколько продлится пандемия коронавируса: прогнозы экспертов

По "зеленому" сценарию ожидания по снятию ограничений оптимистичны:

этап 1 – с 12 мая;

этап 2 – в конце мая;

этап 3 – середина июня;

этапы 4 и 5 – к концу лета 2020 года.

В соответствии с "желтым" и "черным" сценарием снятия ограничений можно ожидать:​

этап 1 – с 12 мая;

этап 2 – в конце мая;

этап 3, 4, 5 – не состоится в 2020 году.

Как Украина будет выходить из карантина / инфографика КШЭ​

Как разрабатывали сценарии выхода из карантина?На основе известной SEIR-модели, описывающей динамику течения заболевания в четырех группах: S – чувствительные (их могут заражать), E – в инкубационном периоде (заражены, но еще не заражают), I – заразные (заражены и заражают других) и R – те, которые "выпали" из трех предыдущих групп (это или выздоровевшие, или умершие, или изолированные, продолжающие болеть). При этом, базовая SEIR-модель была значительно расширена под украинские реалии, включая более 20 различных клинических, статистических, ресурсных и других параметров. Входные данные модели включают адаптированные данные из Украины, Китая, Германии, лайнера Diamond Princess, а также последние исследования по COVID-19 от World Health Organization, Centers for Disease Control and Prevention, Imperial College London, University of Oxford, Harvard T.H. Chan School of Public Health и других международных организаций.

Как отмечается в презентации исследования, определить, по какому сценарию будет происходить рост заболеваемости, можно будет в конце мая 2020 года. До этого модели сценариев совпадают друг с другом.

Также, согласно расчетам Киевской школы экономики, если бы все ограничения были отменены с 12 мая, то при трех сценариях возможны следующие последствия:

"Зеленый" сценарий: пик заболеваемости приходится на середину декабря, а количество тех, кто заболеет, может превысить 1,2 миллиона человек. При этом пик заболеваемости откладывается по сравнению с "черным" сценарием на 4,5 месяца. Это позволит медицинской системе лучше подготовиться к приему больных.

"Желтый" сценарий: пик заболеваемости приходится на середину августа, число тех, кто заболеет, может достичь 800 тысяч человек.

"Черный" сценарий: пик заболеваемости приходится на конец июня, количество тех, кто заболеет, может превысить 1,2 миллиона человек.

Важно! По состоянию на 4 мая в Украине обнаружили 12 331 случай заболевания коронавирусом нового типа, 303 человека умерли. За последние сутки удалось установить 418 случаев заражения, из которых 15 летальных.