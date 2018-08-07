Количество отравившихся детей в отеле на Львовщине увеличилось: открыто уголовное производство

Полиция открыла уголовное производство по факту массового отравления несовершеннолетних на Львовщине. В общем в больницу с диагнозом "пищевая токсикоинфекция" госпитализированы 26 детей в возрасте 10-17 лет и один взрослый.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

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Пострадавшие являются жителями Хмельницкой области в возрасте 12-16 и 25 лет. Все они отдыхали в отеле одного из сел Пустомытовского района, где и питались. По состоянию на сегодня, 7 августа, в больницу госпитализированы 26 несовершеннолетних в возрасте 10-17 лет,

– говорится в сообщении полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.325 (нарушение правил борьбы с эпидемиями) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – до трех лет ограничения свободы. Полицейские устанавливают причину массового отравления, проводят досудебное расследование. Назначены экспертизы.

Напомним, ранее сообщалось, что на Львовщине в селе Раковец Пустомытовского района в отеле "Джем" отравились 17 человек. Пострадавших госпитализировали во Львовскую областную инфекционную больницу.