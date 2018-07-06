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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Количество вспышек болезней в детских лагерях выросло в 5 раз, – экс-чиновник

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Количество вспышек повысился до 200 в год
Количество вспышек повысился до 200 в год / 24 канал

Средний показатель вспышек инфекционных и паразитарных заболеваний в детских лагерях не превышал 30-40 вспышек в год. Но за последние 3 года показатель перевалил за отметку 200 вспышек в год, сообщает экс-заместитель председателя Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины Святослав Протас.

Эти данные он озвучил на пресс-конференции в агентстве "Голос.ua".

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По его мнению, сегодня в государстве отсутствует орган, который имел бы законные полномочия и функции проводить эпидемиологические расследования и устанавливать причины той или иной вспышки. Минздрав до сих пор не утвердил порядок эпидемиологического расследования. Он считает, что де-юре есть уголовная ответственность за нарушение санитарных норм и правил, но де-факто ни одного приговора по соответствующей статье еще не было.

Банальный контроль и проверки заведений питания – это только коррупциогенный фактор, он не имеет надлежащей результативности. Поэтому надо менять подход – внедрять соответствующую оценку рисков и наказания,
– констатировал экс-заместитель председателя Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины.

По его мнению, единственный механизм, который может влиять на ситуацию – это экономическое наказание. То есть, человек, который привел к отравлению людей, должен компенсировать материальный и моральный ущерб.

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"В европейских странах или в США люди отсуживают миллионные убытки для своего здоровья, а в Украине похожих прецедентов за все годы независимости было не более 2-3. Последний – в Бердянске, где отсудили 25 тысяч гривен за нанесенный ущерб. Судье вероятно разжалобило сердце, потому что потерпевшая была беременна. Это просто смешно", – добавил Протас.

Теги: Новости Украины Здоровье Дети отравление
Источник: 24 канал
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