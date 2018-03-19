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Колонки от Logitech могут "визуально расширить" изображение

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Колонки G560 от Logitech
Колонки G560 от Logitech / keddr.com

Компания Logitech представила свою новую разработку - колонки G560, которые оснащены адаптивной подсветкой. В компании убеждают, такая разработка особенно понравится геймерам.

Об этом пишет keddr.com.

Как сообщили в Logitech, их колонки G560 получили RGB-подсветку, которая умеет воспроизводить 16 миллионов цветов. Колонка сможет синхронизироваться с картинкой на экране, благодаря чему изображение на мониторе визуально расширяется.

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Эта технология напоминает Ambilight у телевизоров Philips.

Сейчас Logitech сотрудничает со многими разработчиками игр, чтобы добавить поддержку этой технологии в их проекты. В компании уверены, их колонки помогут разнообразить впечатления от игр. Например, подсветка мигает красным, если у персонажа остается здоровье.

Logitech G560 состоят из двух колонок и сабвуфера. Суммарная мощность составляет 120 Вт. Стоимость системы – около 200 долларов.

Колонки G560 Logitech
Стоимость колонок – 200 долларов

Теги: LifeStyle Техно
Источник: 24 Канал
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