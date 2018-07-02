Колумбия – Англия: прогноз на матч Чемпионата мира

Сборные Колумбии и Англии встретятся уже на стадии 1/8 финала Чемпионата мира.

Сборная Англии довольно мощно стартовала на чемпионате мира – 8 голов в первых двух матчах, а ее капитан Гарри Кейн стал лидером бомбардирской гонки. В третьем матче группы команда в полурезервном составе минимально уступила Бельгии (те тоже сыграли резервным составом) и вышла из группы со второго места. На сборную Колумбии.

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С одной стороны – сборная Англии в этом матче могла сыграть игроками основы и выиграть этот матч. И в 1/8 финала сыграть с гораздо более слабой сборной Японии. Однако тогда бы команда попала в верхнюю часть сетки плей-офф, где ее следующим соперником стала бы сборная Бразилии (которая обыграла Мексику). Следующие соперники по дороге в финал – Уругвай (переиграли Португалию) и Франция (выиграли у Аргентины). Зато в случае победы над Колумбией англичане в четвертьфинале встретятся с победителем пары Швеция – Швейцария. Если пройдут в полуфинал, то там сыграют с Хорватией или Россией.

Колумбия же стартовала довольно "тяжело" – поражение сборной Японии (неожиданной, но понятной после удаления и пенальти уже на 3 минуте матча). После этого последовали две победы – над сборной Польши и Сенегала.

Однако именно англичане являются фаворитами этого матча. В William Hill коэффициент на их победу в основное время – 2.10. На Колумбию коэффициент 3,80. Ничья в матче – 3,10. На проход в следующий раунд на англичан принимают с показателем 1,50, на колумбийцев – 2,50.

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На этот матч принимают ставку на то, что будет назначен пенальти после использования видеоповтора – 2,87. Есть и ставка на то, что в матче будет показана красная карточка после применения технологии VAR – 6,00.

В PariMatch коэффициент на победу сборной Колумбии 4,00. На победу англичан – 2,14. На проход южноамериканской сборной – 2,55, на европейской – 1,55.

По количеству забитых голов каждой из команд, то "тотал больше 1,5 Колумбия" – 4,30, "тотал больше 1,5 Англия" – 2,60.

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"Фаворит" коэффициент на колумбийцев выставил на уровне 3,95. На "трех львов" – 2,16. Ничья в основное время – 3,20. Что касается прохода в следующий раунд – значительное преимущество на стороне англичан – 1,59, в то время как на сборную Колумбии – 2,59.