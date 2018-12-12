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      Комаровский объяснил, в каких случаях стоит закалять ребенка

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      В каких случаях стоит закалять ребенка
      В каких случаях стоит закалять ребенка / Фото из свободных источников

      Закаливание – замечательный способ адаптировать свой организм к условиям окружающей среды. Но будет ли полезно закаливание для ребенка до года?

      Об этом говорит детский врач Евгений Комаровский на личном сайте.

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      Родители должны понимать, что когда ребенок самостоятельно лезет в холодную воду и при этом улыбается, то он это делает осознанно. Малыш получает от этого удовольствие. В этом нет ничего страшного, это естественно.

      Задача родителей – создавать условия, когда ребенок контактирует с ветром, холодной водой, снегом.

      Врач отмечает, что в последнее время приобрело популярность реализовывать программы закаливания, которые близки к экстремизму. Они делают это не потому, что у детей есть такая потребность, а собственной потребности запечатлеть это и поделиться этими фотографиями в соцсетях.

      Загартовування дитини
      Закаливание ребенка

      Евгений Комаровский подчеркивает, что закалять ребенка на показ не стоит. Если малышу хочется залезть в холодную воду, то не стоит воспринимать это как нечто неправильное. Родителям нужно поощрять это. Но закалять ребенка из-за родительской инициативы, не стоит.

      Заключение врача: закалять ребенка можно тогда, когда он сам проявляет инициативу.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Дети Доктор Евгений Комаровский
      Источник: Здоров'я 24
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