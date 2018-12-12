Комаровский объяснил, в каких случаях стоит закалять ребенка

Закаливание – замечательный способ адаптировать свой организм к условиям окружающей среды. Но будет ли полезно закаливание для ребенка до года?

Об этом говорит детский врач Евгений Комаровский на личном сайте.

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Родители должны понимать, что когда ребенок самостоятельно лезет в холодную воду и при этом улыбается, то он это делает осознанно. Малыш получает от этого удовольствие. В этом нет ничего страшного, это естественно.

Задача родителей – создавать условия, когда ребенок контактирует с ветром, холодной водой, снегом.

Врач отмечает, что в последнее время приобрело популярность реализовывать программы закаливания, которые близки к экстремизму. Они делают это не потому, что у детей есть такая потребность, а собственной потребности запечатлеть это и поделиться этими фотографиями в соцсетях.



Закаливание ребенка

Евгений Комаровский подчеркивает, что закалять ребенка на показ не стоит. Если малышу хочется залезть в холодную воду, то не стоит воспринимать это как нечто неправильное. Родителям нужно поощрять это. Но закалять ребенка из-за родительской инициативы, не стоит.

Заключение врача: закалять ребенка можно тогда, когда он сам проявляет инициативу.

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