12:44
23 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ ТОМОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сужение Киселева. Боярышня Захарова
      Вєсті Кремля
      21:27, 22 октября
      Вести.UA. Терминатор Витальевич. Какао Садового
      Вєсті.UA
      20:52, 22 октября
      Какую бизнес-империю спрятал скандальный ректор Згуровский за рубежом
      ЦРУ
      21:59, 18 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Государственные награды и не только
      Згадати все
      22:30, 19 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ ТОМОС

      Компания "Росток-Холдинг" заявила, что сбор урожая под угрозой срыва из-за атаки рейдеров

      106 Читати новину українською
      Собирательная кампания на трети обрабатываемых компанией земель в Черниговской и Сумской областях заблокирована
      Собирательная кампания на трети обрабатываемых компанией земель в Черниговской и Сумской областях заблокирована / Фото из открытых источников

      8 октября правоохранительные органы остановили работу предприятия "Росток-Холдинг" из-за решения райсуда Харьковской области. В качестве меры пресечения суд применил арест активов, запрет собирать урожай и осуществлять продажу зерна. На предприятии считают, что одну из крупнейших сельскохозяйственных компаний страны пытаются захватить рейдерским способом.

      Из-за этого не удается собрать почти 17 тысяч  гектаров кукурузы, 4 тысячи гектаров сои и 1 тысячу гектаров подсолнечника, отмечают в холдинге.

      Каждый день власть говорит о поддержке отечественного производителя. Мы вырастили урожай, но его сбор заблокирован из-за рейдерских действий в отношении компании. Сколько будет продолжаться этот беспредел? Почему после Майдана, после всех обещаний власти "положить рейдеров лицом в пол" эти рейдеры сегодня на наших полях?
      – цитирует пресс-служба председателя совета директоров Виктора Купавцева.

      В "Росток-Холдинг" заявили, что в ближайшие дни надеются получить адекватную реакцию властей. Также подчеркнули: гибель урожая – это не потери для аграриев. Это отсутствие поступлений в бюджет и социальные последствия для регионов.

      "Может ли украинская власть, которая обращается к международным структурам за финансовой помощью, позволить потерять урожай? Думаю, что нет. Позвольте аграриям нормально работать – и мы наполним бюджет страны. Всем известно, что аграрный сектор является одним из основных источников наполнения как государственного, так и региональных бюджетов", – заявил генеральный директор "Росток-Холдинг" Валерий Ласьков.

      17 октября работники "Росток-Холдинг" пикетировали Генеральную прокуратуру с требованием остановить рейдерскую атаку. Председатель совета директоров Виктор Купавцев передал в Администрацию Президента обращение к президенту Петру Порошенко с просьбой вмешаться в ситуацию.

      Своими действиями власть должна дать четкий ответ, что она – на стороне отечественного производителя,
      подчеркнул гендиректор компании Валерий Ласьков.

      Компания "Росток-Холдинг" занимается выращиванием зерновых и производством молока. Под контролем группы около 60 тысяч гектаров земли, в группу входят пять животноводческих ферм, три элеваторных комплекса и ряд торговых компаний.

      Теги: Новости Украины Агро 24 зерно Сельское хозяйство
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за 19 октября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Военные арсеналы Украины под угрозой: будут ли новые диверсии?
      сегодня , 12:01 Военные арсеналы Украины под угрозой: будут ли новые диверсии?
      Юрій Бутусов
      Новая холодная война, ядерное оружие и "психопат с бестолковым оранжевым чучелом"
      сегодня , 11:00 Новая холодная война, ядерное оружие и "психопат с бестолковым оранжевым чучелом"
      Іван Яковина
      Шахтер – Манчестер Сити: анонс матча Лиги чемпионов
      сегодня , 09:26 Шахтер – Манчестер Сити: анонс матча Лиги чемпионов
      Ігор Саджениця
      Безкоштовні квартири і дешевий бензин: як терористи готуються до виборів на Донбасі
      сегодня , 08:41 Безкоштовні квартири і дешевий бензин: як терористи готуються до виборів на Донбасі
      Олексій Чибісов
      Чи треба Україні боятися зміни русла Дніпра
      22 октября , 22:00 Чи треба Україні боятися зміни русла Дніпра
      Ігор Лапін
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       4 октября , 10:02
      "Пакеты малыша" – наконец-то у детей: в Харькове несколько семей получили бэби-боксы
       18 сентября , 22:56
      Кому должны принадлежать все украинские лавры: ответ УПЦ КП
       19 октября , 10:24
      "Карпаты" лишились пятерых игроков
       10 января 2017 , 16:56
      Матч "Аякс" – "Динамо" в 1/8 Юношеской лиги УЕФА обслужит скандальный судья
       19 февраля 2017 , 20:05
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук