Компания "Росток-Холдинг" заявила, что сбор урожая под угрозой срыва из-за атаки рейдеров

8 октября правоохранительные органы остановили работу предприятия "Росток-Холдинг" из-за решения райсуда Харьковской области. В качестве меры пресечения суд применил арест активов, запрет собирать урожай и осуществлять продажу зерна. На предприятии считают, что одну из крупнейших сельскохозяйственных компаний страны пытаются захватить рейдерским способом.

Из-за этого не удается собрать почти 17 тысяч гектаров кукурузы, 4 тысячи гектаров сои и 1 тысячу гектаров подсолнечника, отмечают в холдинге.

Каждый день власть говорит о поддержке отечественного производителя. Мы вырастили урожай, но его сбор заблокирован из-за рейдерских действий в отношении компании. Сколько будет продолжаться этот беспредел? Почему после Майдана, после всех обещаний власти "положить рейдеров лицом в пол" эти рейдеры сегодня на наших полях?

– цитирует пресс-служба председателя совета директоров Виктора Купавцева.

В "Росток-Холдинг" заявили, что в ближайшие дни надеются получить адекватную реакцию властей. Также подчеркнули: гибель урожая – это не потери для аграриев. Это отсутствие поступлений в бюджет и социальные последствия для регионов.

"Может ли украинская власть, которая обращается к международным структурам за финансовой помощью, позволить потерять урожай? Думаю, что нет. Позвольте аграриям нормально работать – и мы наполним бюджет страны. Всем известно, что аграрный сектор является одним из основных источников наполнения как государственного, так и региональных бюджетов", – заявил генеральный директор "Росток-Холдинг" Валерий Ласьков.

17 октября работники "Росток-Холдинг" пикетировали Генеральную прокуратуру с требованием остановить рейдерскую атаку. Председатель совета директоров Виктор Купавцев передал в Администрацию Президента обращение к президенту Петру Порошенко с просьбой вмешаться в ситуацию.

Своими действиями власть должна дать четкий ответ, что она – на стороне отечественного производителя,

подчеркнул гендиректор компании Валерий Ласьков.

Компания "Росток-Холдинг" занимается выращиванием зерновых и производством молока. Под контролем группы около 60 тысяч гектаров земли, в группу входят пять животноводческих ферм, три элеваторных комплекса и ряд торговых компаний.