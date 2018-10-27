Компания США начнет массовую продажу искусственного мяса

Американская компания Just из Сан-Франциско начнет продавать искусственное мясо в 2019 году. Сначала оно появится в ресторанах Азии и Европы.

Об этом сообщает ВВС.

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Американская компания выращивает куриное мясо из клеток курицы, не убивая ее. Такой продукт называют искусственным мясом, мясом из пробирки или чистым мясом. Для того, чтобы вырастить мясо для куриных наггетсов в лабораторных условиях, нужно 2 дня.

Чтобы стимулировать клетки к размножению, используют протеин, для поддержания его формы необходим каркас.



Бургер с искусственным мясом

Раньше себестоимость такой технологии не позволяла выпустить искусственное мясо на рынок и масштабировать производство. Так, в 2013 году биолог Марк Пост из Университета Маастрихта создал первый в мире бургер из выращенного в пробирке мяса.

Производство продукта обошлось в 325 тысяч долларов. С тех пор развитие технологий постепенно снижало эту цену, и сегодня килограмм искусственного мяса стоит уже 80 долларов, а один бургер – 10 долларов. Таким образом, за четыре года цена сократилась почти в 30 000 раз.

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