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      Компания США начнет массовую продажу искусственного мяса

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      Искусственная курятина
      Искусственная курятина / thespoon.tech

      Американская компания Just из Сан-Франциско начнет продавать искусственное мясо в 2019 году. Сначала оно появится в ресторанах Азии и Европы.

      Об этом сообщает ВВС.

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      Американская компания выращивает куриное мясо из клеток курицы, не убивая ее. Такой продукт называют искусственным мясом, мясом из пробирки или чистым мясом. Для того, чтобы вырастить мясо для куриных наггетсов в лабораторных условиях, нужно 2 дня.

      Чтобы стимулировать клетки к размножению, используют протеин, для поддержания его формы необходим каркас.


      Бургер с искусственным мясом

      Раньше себестоимость такой технологии не позволяла выпустить искусственное мясо на рынок и масштабировать производство. Так, в 2013 году биолог Марк Пост из Университета Маастрихта создал первый в мире бургер из выращенного в пробирке мяса.

      Производство продукта обошлось в 325 тысяч долларов. С тех пор развитие технологий постепенно снижало эту цену, и сегодня килограмм искусственного мяса стоит уже 80 долларов, а один бургер – 10 долларов. Таким образом, за четыре года цена сократилась почти в 30 000 раз.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Новости США Здоровье Здоровое питание
      Источник: 24 Канал
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