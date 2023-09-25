Наша артиллерия успешно охотится за вражеской: ВСУ метко уничтожают вооружение оккупантов

ВСУ сейчас продолжает продвигаться вглубь Запорожской области. Приоритет для украинских защитников – перемалывание сил врага и уничтожение его артиллерийских установок.

Об этом 24 Каналу рассказал экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий, отметив, что задачей для Сил обороны является прорыв так называемой "линии Суровикина".

К теме Освобождение и стабилизация фронта: как через неделю изменилась карта боевых действий

Однако из скольких земляных траншей, бетонированных дотов, а они там через каждые 5 – 10 километров, а остальные соединены сетью траншей, не составлялась "линия Суровикина", никакие траншеи и сами себя не защищают.

Оперативно о контрнаступлении ВСУ и освобожденных городах и селах читайте в нашем телеграме

"Все зависит от того, сколько у россиян личного состава и как этот личный состав сражается", –подчеркнул экс-командир роты батальона.

Как украинские артиллеристы победили врага в контрбатарейной борьбе: смотрите видео

Это уже не артиллерийская дуэль

Кроме того, ВСУ выносит артиллерию противника. Это называется контрбатарейная борьба или артиллерийские дуэли.

Но наши артиллеристы настолько точно научились работать по артиллерии россиян, что это уже перестает быть дуэлью. Это скорее можно назвать охотой нашей арты за артой врага. И такое количество артсистем в последний раз уничтожали только во Вторую мировую войну,

– подчеркнул Дикий.

Это позволяет украинским силам постепенно уменьшать их преимущество в артиллерии. Ведь к началу наступления у оккупантов по сравнению с ВСУ количественное преимущество в артиллерии было в пять раз. Мы приближаемся к паритету.

"И это происходит благодаря тому, что у нас никогда не было паритета по точности. Россияне всегда лупили по площадям, а мы – били по объектам. И чем дальше, тем больше совершенствовали умение попадать. И потому господство оккупантов по артиллерии фактически уже закончилось", – уверен Евгений Дикий.

Как украинские защитники ликвидируют артиллерию оккупантов

На эффективное уничтожение артиллерии оккупантов также влияет увеличение количества беспилотников, которые использует ВСУ. По словам военного эксперта Олега Жданова, аэроударные подразделения ВСУ работают вместе с артиллерией, ведь дроны корректируют ее наведение. И это увеличивает эффективность работы орудий.

Кроме того, мощному уничтожению артиллерии оккупантов помогают контрбатарейные радары вместе с самоходными установками 155 калибра, которые ВСУ предоставили партнеры. Также усилили мощь украинских защитников кассетные снаряды. Именно они используются в частности для поражения артиллерии противника.

В то же время, по итогам встречи в формате "Рамштайн" Украина получит вооружение, которое усилит нашу. В частности, минобороны Великобритании предоставит 300 тысяч артиллерийских боеприпасов и самоходные артиллерийские установки