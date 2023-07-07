У нас есть меньше 10 месяцев, – Буданов о контрнаступлении ВСУ

Кирилл Буданов высказался по поводу сроков контрнаступления ВСУ. Также глава разведки объяснил, когда следует ожидать успехов от этой наступательной операции.

Глава ГУР МО Кирилл Буданов констатировал, что контрнаступление ВСУ продолжается. Об этом он сказал в ходе общения с западными журналистами.

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Сколько времени у ВСУ

Буданов высказался по поводу длительности контрнаступления. Глава украинской разведки провел параллель между атакой российских оккупантов на Бахмут и наступательными операциями Сил обороны.

Россияне атаковали его (Бахмут – 24 Канал) более 10 месяцев. Наша задача немного больше, чем Бахмут, но у нас чуть менее 10 месяцев времени,

– объяснил он.

Главный украинский разведчик также пообещал успехи на фронте. По его словам, они будут "чуть позже".

Что говорят о контрнаступлении наши высокопоставленные должностные лица