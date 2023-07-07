У нас есть меньше 10 месяцев, – Буданов о контрнаступлении ВСУ
Источник:Reuters
Кирилл Буданов высказался по поводу сроков контрнаступления ВСУ. Также глава разведки объяснил, когда следует ожидать успехов от этой наступательной операции.
Глава ГУР МО Кирилл Буданов констатировал, что контрнаступление ВСУ продолжается. Об этом он сказал в ходе общения с западными журналистами.
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Сколько времени у ВСУ
Буданов высказался по поводу длительности контрнаступления. Глава украинской разведки провел параллель между атакой российских оккупантов на Бахмут и наступательными операциями Сил обороны.
Россияне атаковали его (Бахмут – 24 Канал) более 10 месяцев. Наша задача немного больше, чем Бахмут, но у нас чуть менее 10 месяцев времени,
– объяснил он.
Главный украинский разведчик также пообещал успехи на фронте. По его словам, они будут "чуть позже".
Что говорят о контрнаступлении наши высокопоставленные должностные лица
- Владимир Зеленский недавно заявил, что инициатива принадлежит нашим воинам. Как отметил президент Украины, наступление не быстрое, но ВСУ все равно идут вперед, а не двигаются назад, как россияне. Глава государства видит в этом позитив.
- Также президент Украины признался, что контрнаступление должно было начаться раньше. Задержка произошла из-за сроков поставки оружия от западных партнеров Киева. Украинский лидер добавил, что чем позже начинаются наступательные действия, тем они медленнее.
- Валерий Залужный недавно признался, что его раздражает, когда кто-то говорит, что контрнаступление началось медленнее, чем ожидалось. Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что наши защитники ежедневно продвигаются вперед, а каждый метр им дается кровью.
- Алексей Данилов тоже высказался по поводу контрнаступления ВСУ. По его словам, наши воины продолжают оказывать мощное сопротивление оккупантам и освобождать от них украинские территории. Секретарь СНБО сравнил Россию с древним городом-государством Карфагеном. Он считает, что страна-агрессорка так же будет уничтожена.
- Замминистра Анна Маляр недавно заявила, что у ВСУ во время контрнаступления не увеличились потери. Ибо для командующих штабов ключевое – это сохранение жизни. Она также сравнила потери Сил обороны и оккупантов. На Юге у Украины в 5 раз меньше погибших, чем у захватчиков, а на Востоке – в 8 раз меньше.