Любые обсуждения контрнаступления – это обсуждение чьих-либо предположений, – Маляр

Обсуждение планов по украинскому контрнаступлению – это обсуждение чьих-либо предположений. Ведь официально говорить о ходе боевых действий и планах Вооруженных сил Украины могут только три человека.

Речь идет о президенте Владимире Зеленском, министре обороны Алексее Резникове и главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном. Об этом в эфире национального телемарафона рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр, сообщает 24 Канал.

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Обсуждение планов ВСУ – это обсуждение очевидно чьих-то предположений

Маляр отметила, что современная война – это, прежде всего, информационная война.

"И мы должны быть готовы к тому, что могут быть любые вбросы информации, любые информационно-психологические операции. Поэтому к любой информации надо относиться критически, проверять ее, искать источник", – подчеркнула замминистра.

Она добавила, что единственной правдивой информацией о ходе боевых действий и планах Вооруженных сил могут быть только официальные источники.

Что касается планов ВСУ, следует понимать, что они держатся в секрете. Поэтому любые обсуждения этих планов следует понимать, что это обсуждение, очевидно, чьих-то предположений. Говорить официально об этом могут 3 человека, если речь о контрнаступлении – это президент, министр обороны и главнокомандующий ВСУ,

– подчеркнула Маляр.

Она подытожила, что все остальные только их цитируют.

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