Александр Корниенко заверил, что в его разговоре с Давидом Арахамией об Ирине Аллахвердиевой они говорили исключительно как о красавице. Все остальное, в том числе и фраза о "бабе рабочей, как корабельная сосна" – о николаевской бизнесвумен Татьяне Домбровской.

Душевное признание об объекте своего высказывания Александр Корниенко опубликовал в своем фейсбуке.

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Он пояснил, что Татьяна Домбровская поразила его своей энергией и задором к труду. Поэтому он видит ее достойным кандидатом на местных выборах от партии "Слуга народа".

Форму для выражения своего восхищения я выбрал не очень уместную. Местами она неоднозначная, а местами – просто оскорбительная. Она может восприниматься как сексизм или другие формы дискриминации,

– подчеркнул председатель партии.

За это он попросил прощения у Татьяны Домбровской и пригласил ее к участию в праймериз. Хотя, как он сам заметил, она может отказаться от дальнейшего сотрудничества с партией.

"Прокомментирую вопрос о монтаже. Действительно, в прямом эфире это невозможно сделать. Следует быть отморозком, чтобы убеждать в этом все сообщество. Однако мы с Давидом помним, что между двумя обсуждениями была немного длиннее пауза", – отметил Александр Корниенко.

Резюмируя, он попросил прощения у всех украинцев, в частности избирателей "Слуги народа". Корниенко отметил, что такие высказывания недопустимы. Поэтому он пообещал, что эта ситуация станет для него уроком.

Обращение Александра Корниенко: смотрите видео

Кто такая Татьяна Домбровская

Это бизнесвумен из Николаева. По информации местных СМИ, Корниенко в партии лоббирует ее как кандидатку в мэры Николаева. Она также была на той скандальной презентации.

Также Домбровская возглавляет общественную организацию "Будущее Николаева".



Татьяна Домбровская​ / фото NikLife