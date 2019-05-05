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      Король Даниил, ретро-автомобили и велопробег: Львов шумно отпраздновал День города

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      День города во Львове
      День города во Львове / Фото из открытых источников

      Львов в стиле ретро отпраздновал свое 763-летие. Народные гуляния в этом году пришлись на выходные с 3 по 5 мая.

      Жителей и гостей города развлекали выставкой ретро-автомобилей и фотографий старого Львова. Кроме того, состоялся также яркий велопробег батяров.

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      Ключевым мероприятием стало общегородское шествие, в центре которого было воссоздание исторических событий королевских времен. Возглавили ее король Лев с королевой Констанцией. За ними шагали творческие коллективы в традиционных украинских костюмах, духовые оркестры, велосипедисты и другие.

      Мы окунулись в историю, в стиль ретро и вспомнили те времена, когда Львов был славный, как всегда. Львов – это душа нашего народа. Слава Львову! Слава Украине!
      – сказал мэр Львова Андрей Садовый.

      Жителям и гостям города не помешал даже знаменитый львовский дождь, который в последний день народных гуляний лил без остановок.

      Как Львов отпраздновал свое 763-летие смотрите в видео:

       

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      Теги: Новости Украины Андрей Садовой Новости Львова
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