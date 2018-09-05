Королева Иордании потрясла стильным нарядом во время поездки в Китай: фото

Королева Иордании Рания умеет поразить всех эффектными и стильными нарядами. Жена короля Абдаллы II по праву считается иконой стиля в стране, что подтвердила и во время официального визита в Китай.

Королева Рания получила не только престижный статус, но и много ответственности. Она активно заботится об образовательной и культурной сфере жизни в Иордании, а потому посещает ряд запланированных событий.

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Так, королева поехала с официальным визитом в китайский Ханчжоу. Там волшебная Рания посетила главный офис Alibaba Group, где пообщалась с руководителем организации об обмене опытом по вопросам образования. На ответственную встречу королева одела черные зауженные брюки, белую рубашку и темно-зеленый плащ с рисунком гусей. Стильный образ она завершила туфлями на каблуке и лаконичной прической.

Допис, поширений Queen Rania Al Abdullah (@queenrania) 4 Вер 2018 р. о 9:31 PDT

Допис, поширений The smile of Jordan (@alhussein.thesmileofjordan) 4 Вер 2018 р. о 10:24 PDT

Допис, поширений The Crown Chronicle (@thecrownchronicle) 5 Вер 2018 р. о 12:45 PDT

Кроме того, королева Рания выступила на конференции. На сцену жена Абдуллы II вышла в белом пиджаке с красными "огненными" вставками и в черных брюках. Выглядела королева очень эффектно.