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Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

Королева Испании засветила яркие платья в США: фото

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Королева Летиция
Королева Летиция / Фото из соцсетей

Испанская королева Летиция выбрала потрясающие платья во время визита в США. Жена короля Филиппа VI очаровала летними "луками" на официальных мероприятиях.

Впервые со времени президентства Дональда Трампа королевские особы прибыли в Соединенные Штаты Америки. Король Испании Филипп VI в сопровождении очаровательной супруги Летиции осуществили официальный тур по городам, которые имеют тесные исторические связи с государством.

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В частности, королевская чета наведалась в город Новый Орлеан, который был основан на территории, которую испанцы колонизировали еще в XVI веке. Известно, что визит короля Филиппа VI был посвящен 300-летию со времени создания населенного пункта.

Королева Летиция очаровала общественность с первого выхода в аэропорту. Жена монарха в ярко-красном платье поразила элегантностью и утонченностью образа. Бриллиантовые украшения и маленькая сумка-клатч завершили "лук" королевы Испании. К платью очаровательная Летиция подобрала туфли на каблуках. Во время выхода королева нежно держалась за руку своего мужа, демонстрируя семейную идиллию.

 

 

 

Кроме этого, королева Летиция засветила еще одно летнее платье. Жена монарха появилась на официальном мероприятии в стильном розовом платье. Во время встречи с мэром Нового Орлеана Латойєй Кантрелл королевская чета получила символический ключ от города. С Дональдом Трампом король Филипп VI и Летиция пока не встречались.

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Теги: LifeStyle Новости США
Источник: 24 Канал
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