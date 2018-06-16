Королева Испании засветила яркие платья в США: фото

Испанская королева Летиция выбрала потрясающие платья во время визита в США. Жена короля Филиппа VI очаровала летними "луками" на официальных мероприятиях.

Впервые со времени президентства Дональда Трампа королевские особы прибыли в Соединенные Штаты Америки. Король Испании Филипп VI в сопровождении очаровательной супруги Летиции осуществили официальный тур по городам, которые имеют тесные исторические связи с государством.

Читайте также: Ссоры на Пасху: конфликт между испанскими королевами взорвал сеть

В частности, королевская чета наведалась в город Новый Орлеан, который был основан на территории, которую испанцы колонизировали еще в XVI веке. Известно, что визит короля Филиппа VI был посвящен 300-летию со времени создания населенного пункта.

Королева Летиция очаровала общественность с первого выхода в аэропорту. Жена монарха в ярко-красном платье поразила элегантностью и утонченностью образа. Бриллиантовые украшения и маленькая сумка-клатч завершили "лук" королевы Испании. К платью очаровательная Летиция подобрала туфли на каблуках. Во время выхода королева нежно держалась за руку своего мужа, демонстрируя семейную идиллию.

Допис, поширений Magazinespain (@magazinespain) 15 Чер 2018 р. о 12:31 PDT

Допис, поширений Spanish Royal Family (@spanish.royals) 15 Чер 2018 р. о 1:27 PDT

Допис, поширений S.M. Reina Letizia (@letizia_de_princesa_a_reina) 15 Чер 2018 р. о 12:31 PDT

Кроме этого, королева Летиция засветила еще одно летнее платье. Жена монарха появилась на официальном мероприятии в стильном розовом платье. Во время встречи с мэром Нового Орлеана Латойєй Кантрелл королевская чета получила символический ключ от города. С Дональдом Трампом король Филипп VI и Летиция пока не встречались.

Читайте также: Королева Испании посетила торжественное событие в ярком наряде: очаровательные фото

Допис, поширений S.M. Reina Letizia (@letizia_de_princesa_a_reina) 15 Чер 2018 р. о 11:25 PDT

Допис, поширений S.M. Reina Letizia (@letizia_de_princesa_a_reina) 15 Чер 2018 р. о 1:28 PDT