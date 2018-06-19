Королева Летиция ошеломила элегантным образом на официальном мероприятии: фото

Испанская королева умеет поразить общественность ярким и изящным нарядом. В последний день пребывания в США очаровательная Летиция надела платье, которое привлекло внимание всех очевидцев.

Король Филипп VI и его очаровательная жена Летиция завершают многодневную поездку Соединенными штатами Америки. Испанские монархи посетили места, исторически связанные со страной и приняли участие в десятках официальных мероприятий. Королева подготовилась к поездке, поэтому каждый ее выход отмечался необычайным стилем и элегантностью.

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В последний день пребывания в США испанский король и королева посетили музей в городе Сан-Антонио, где встретились с мэром американского населенного пункта. Все участники официального мероприятия приняли участие в экскурсии и насладились красотой картин, представленных на выставке.

Экскурсия в американском музее

Для похода в музей королева Летиция надела стильное платье с поясом. Платье с V-образным вырезом подчеркнуло стройную талию жены короля Филиппа VІ. Летний "лук" испанка дополнила белыми сережками и черными туфлями на каблуках. Идеальная укладка и легкий макияж завершили образ королевы Летиции.

Допис, поширений S.M. Reina Letizia (@letizia_de_princesa_a_reina) 18 Чер 2018 р. о 10:55 PDT



Королева Летиция и король Филипп VI

Королева Летиция засветила стильное платье

Известно, что позже состоится встреча представителей королевской семьи с главой Белого дома Дональдом Трампом. Не обойдет вниманием важную встречу первая леди США Мелания.