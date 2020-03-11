14:27
11 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ОБВАЛ ЦЕН НА НЕФТЬ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Российский коронавирус. Женский символ империи Путина
      Вєсті Кремля
      21:18, 10 марта
      Вести.UA: Скрытые лодки нового министра. Самоуничтожение ОПЗЖ
      Вєсті.UA
      19:40, 10 марта
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, 4 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ОБВАЛ ЦЕН НА НЕФТЬ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Коронавирус может вызвать в Европе большой экономический шок, – Лагард

      - Читати новину українською

      Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что коронавирус может вызвать мировой кризис, который будет напоминать 2008 год. Который вызвал сокращение государственных доходов и рост безработицы.

      Однако при надлежащих мерах экономический шок, вероятно, будет временным, подчеркнула Лагард во время видео-конференции с лидерами ЕС, сообщает Bloomberg.

      Обратите внимание Фондовые рынки США резко выросли после обвала в "черный понедельник"

      Лагард отметила, что без координированных действий "мы увидим сценарий, который напомнит многим из нас финансовый кризис 2008 года". По словам Лагард, руководство Европейского центрального банка изучает все доступные инструменты и 12 марта проведет заседание по этому поводу. В то же время глава ЕЦБ предупредил, что проблемы, с которыми сейчас сталкивается Италия, вероятно, распространятся на другие страны Европы.

      Если мы не начнем действовать сейчас, повысится риск кризиса в отдельных сегментах ваших экономик,
      – добавила Лагард.

      Заметим власть Эстонии заявила, что в стране начался экономический кризис. Балансы компаний резко сократятся, банки начнут отзывать кредиты. Основная задача эстонских властей – минимизировать негативное влияние кризиса.

      Что надо знать о влиянии коронавируса на экономику

      • Мировая экономика несет большие убытки из-за эпидемии коронавируса в мире. Первым пострадал Китай. Там остановился туризм, а большой бизнес временно покинул рынок Поднебесной. Далее убытки понесли страны Европы, в частности Италия. Там пока зафиксировано больше всего случаев заболеваний.
      • 9 марта в мире одна за другой начали рушиться биржи. Фондовые рынки "просели" в среднем от 4 до 5%. Уже 10 марта это почувствовала Украина – утром Национальный банк Украины понизил курс гривны к доллару сразу на 18 копеек, один "зеленый" стоил 24 гривны 92 копейки. Более ощутимым было падение гривны к евро – на 54 копейки, до 28 гривен 23 копейки.
      • Чтобы удержать стабильность гривны НБУ продал сначала 307 миллионов долларов, а затем еще 250 миллионов долларов с золотовалютных резервов. По состоянию на 11 марта в НБУ заявили, что падение курса гривны остановилось.

       

      Коронавирус в Италии: только за последние сутки умерли 168 человек
      сегодня
      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Мировые биржи Всемирный банк Китай Банки Доллар Евро НБУ Золото Бизнес
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 14:15 Коломойскому не повезло: МВФ будет, дефолта не будет
      Дмитро Литвин
      сегодня , 11:03 Пока смерть не разлучит их. Путин заявил, что будет править вечно
      Леонід Швець
      10 марта , 13:33 Трое украинцев заработали более 130 тысяч евро за неделю в Чехии
      3 марта , 13:57 5 легендарных песен Криса Нормана
      Ліза Астахова
      сегодня , 10:00 Рейх Путина твердо встал на ноги
      СерпомПо
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук