Коронавирус может вызвать в Европе большой экономический шок, – Лагард

Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что коронавирус может вызвать мировой кризис, который будет напоминать 2008 год. Который вызвал сокращение государственных доходов и рост безработицы.

Однако при надлежащих мерах экономический шок, вероятно, будет временным, подчеркнула Лагард во время видео-конференции с лидерами ЕС, сообщает Bloomberg.

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Лагард отметила, что без координированных действий "мы увидим сценарий, который напомнит многим из нас финансовый кризис 2008 года". По словам Лагард, руководство Европейского центрального банка изучает все доступные инструменты и 12 марта проведет заседание по этому поводу. В то же время глава ЕЦБ предупредил, что проблемы, с которыми сейчас сталкивается Италия, вероятно, распространятся на другие страны Европы.

Если мы не начнем действовать сейчас, повысится риск кризиса в отдельных сегментах ваших экономик,

– добавила Лагард.

Заметим власть Эстонии заявила, что в стране начался экономический кризис. Балансы компаний резко сократятся, банки начнут отзывать кредиты. Основная задача эстонских властей – минимизировать негативное влияние кризиса.

Что надо знать о влиянии коронавируса на экономику

Мировая экономика несет большие убытки из-за эпидемии коронавируса в мире. Первым пострадал Китай. Там остановился туризм, а большой бизнес временно покинул рынок Поднебесной. Далее убытки понесли страны Европы, в частности Италия. Там пока зафиксировано больше всего случаев заболеваний.

9 марта в мире одна за другой начали рушиться биржи. Фондовые рынки "просели" в среднем от 4 до 5%. Уже 10 марта это почувствовала Украина – утром Национальный банк Украины понизил курс гривны к доллару сразу на 18 копеек, один "зеленый" стоил 24 гривны 92 копейки. Более ощутимым было падение гривны к евро – на 54 копейки, до 28 гривен 23 копейки.