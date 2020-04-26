Новости о коронавирусе 26 апреля: в Ухане выписали всех пациентов, бунт в Черновицком СИЗО

Последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 26 апреля. В китайском городе Ухань, где зародился злосчастный новый вид коронавируса, выписали всех пациентов из больниц. В Черновицком СИЗО заключенные устроили бунт из-за арестанта с COVID-19, а в Берлине против карантина на митинг вышли более тысячи немцев.

Новости про коронавирус в Украине 26 апреля

Статистика распространения коронавируса в Украине

В Украине подтвердили 8 617 случаев COVID-19 (из них 492 за последние сутки). 209 человек умерли от коронавируса: 108 мужчин и 101 женщина. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%). 840 человек выздоровели, сообщает Центр общественного здоровья.

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География распространения коронавируса в Украине:

Винницкая область – 388 случаев (64 выздоровели);

Волынская область – 241 случай (48 выздоровели);

Днепропетровская область – 292 случая (13 выздоровели);

Донецкая область – 29 случаев (10 выздоровели);

Житомирская область – 348 случаев (10 выздоровели);

Закарпатская область – 329 случаев (30 выздоровели);

Запорожская область – 182 случая (39 выздоровели);

Ивано-Франковская область – 731 случай (65 выздоровели);

г. Киев – 1 188 случаев (60 выздоровели);

Киевская область – 542 случая (49 выздоровели);

Кировоградская область – 323 случая (54 выздоровели);

Львовская область – 348 случаев (56 выздоровели);

Луганская область – 29 случаев (3 выздоровели);

Николаевская область – 111 случаев;

Одесская область – 220 случаев (9 выздоровели);

Полтавская область – 172 случая (14 выздоровели);

Ровненская область – 508 случаев (46 выздоровели);

Сумская область – 95 случаев (48 выздоровели);

Тернопольская область – 607 случаев (58 выздоровели);

Харьковская область – 147 случаев (15 выздоровели);

Херсонская область – 87 случаев (15 выздоровели);

Хмельницкая область – 70 случаев (16 выздоровели);

Черкасская область – 257 случаев (55 выздоровели);

Черновицкая область – 1 341 случай (60 выздоровели);

Черниговская область – 32 случая (3 выздоровели).

Коронавирус подтвердили у 1 676 медиков в Украине. Всех врачей, которые контактируют с больными COVID-19, будут тестировать каждые 5 дней.

В Вооруженных силах Украины зафиксировали 58 случаев COVID-19. Двое военных, к сожалению, умерли. 18 уже выздоровели.

За рубежом от COVID-19 лечится 163 украинца. 44 наших граждан выздоровели, 7 умерли.

Главные новости про коронавирус в Украине

В больнице города Нетишин Хмельницкой области с диагнозом COVID-19 находится человек, который работает на местной АЭС. Дело в том, что в течение нескольких дней перед госпитализацией он работал на АЭС. Всех рабочих станции, с которым он контактировал, отправили на изоляцию.



Вспышку коронавирусной инфекции обнаружили в Мариуполе. 20 новых случаев были обнаружены из круга контактов пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус.



Еще одну вспышку наблюдали в психиатрической больнице на Харьковщине: там заболели 11 пациентов.



Боевики так называемой "ДНР" отличились очередным фейком об Украине. На этот раз они придумали, что коронавирус создали в лаборатории в Украине.



Между тем закрыть на карантин пришлось больницу с людьми в Красногвардейском районе Крыма. Ее перевели в режим обсерватора, поскольку в медучреждении обнаружили больного коронавирусом лифтера.



А на Буковине карантин помешал прекрасному. Традиционные тюльпанные поля не откроют для посетителей, все цветы срывают и просто выбрасывают. Для чего – узнайте в материале.

Новости про коронавирус в мире за 26 апреля

Всего в мире подтверждено 2 911 209 случаев COVID-19. 203 412 человек умерли от коронавируса, 825 886 – выздоровели.

Топ-5 стран по количеству инфицированных: