Новости о коронавирусе 26 апреля: в Ухане выписали всех пациентов, бунт в Черновицком СИЗО
Последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 26 апреля. В китайском городе Ухань, где зародился злосчастный новый вид коронавируса, выписали всех пациентов из больниц. В Черновицком СИЗО заключенные устроили бунт из-за арестанта с COVID-19, а в Берлине против карантина на митинг вышли более тысячи немцев.
Новости про коронавирус в Украине 26 апреля
Статистика распространения коронавируса в Украине
В Украине подтвердили 8 617 случаев COVID-19 (из них 492 за последние сутки). 209 человек умерли от коронавируса: 108 мужчин и 101 женщина. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%). 840 человек выздоровели, сообщает Центр общественного здоровья.
Смотрите также Распространение коронавируса в мире: карта онлайн
География распространения коронавируса в Украине:
- Винницкая область – 388 случаев (64 выздоровели);
- Волынская область – 241 случай (48 выздоровели);
- Днепропетровская область – 292 случая (13 выздоровели);
- Донецкая область – 29 случаев (10 выздоровели);
- Житомирская область – 348 случаев (10 выздоровели);
- Закарпатская область – 329 случаев (30 выздоровели);
- Запорожская область – 182 случая (39 выздоровели);
- Ивано-Франковская область – 731 случай (65 выздоровели);
- г. Киев – 1 188 случаев (60 выздоровели);
- Киевская область – 542 случая (49 выздоровели);
- Кировоградская область – 323 случая (54 выздоровели);
- Львовская область – 348 случаев (56 выздоровели);
- Луганская область – 29 случаев (3 выздоровели);
- Николаевская область – 111 случаев;
- Одесская область – 220 случаев (9 выздоровели);
- Полтавская область – 172 случая (14 выздоровели);
- Ровненская область – 508 случаев (46 выздоровели);
- Сумская область – 95 случаев (48 выздоровели);
- Тернопольская область – 607 случаев (58 выздоровели);
- Харьковская область – 147 случаев (15 выздоровели);
- Херсонская область – 87 случаев (15 выздоровели);
- Хмельницкая область – 70 случаев (16 выздоровели);
- Черкасская область – 257 случаев (55 выздоровели);
- Черновицкая область – 1 341 случай (60 выздоровели);
- Черниговская область – 32 случая (3 выздоровели).
Коронавирус подтвердили у 1 676 медиков в Украине. Всех врачей, которые контактируют с больными COVID-19, будут тестировать каждые 5 дней.
В Вооруженных силах Украины зафиксировали 58 случаев COVID-19. Двое военных, к сожалению, умерли. 18 уже выздоровели.
За рубежом от COVID-19 лечится 163 украинца. 44 наших граждан выздоровели, 7 умерли.
Главные новости про коронавирус в Украине
- В больнице города Нетишин Хмельницкой области с диагнозом COVID-19 находится человек, который работает на местной АЭС. Дело в том, что в течение нескольких дней перед госпитализацией он работал на АЭС. Всех рабочих станции, с которым он контактировал, отправили на изоляцию.
- Вспышку коронавирусной инфекции обнаружили в Мариуполе. 20 новых случаев были обнаружены из круга контактов пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус.
- Еще одну вспышку наблюдали в психиатрической больнице на Харьковщине: там заболели 11 пациентов.
- Боевики так называемой "ДНР" отличились очередным фейком об Украине. На этот раз они придумали, что коронавирус создали в лаборатории в Украине.
- Между тем закрыть на карантин пришлось больницу с людьми в Красногвардейском районе Крыма. Ее перевели в режим обсерватора, поскольку в медучреждении обнаружили больного коронавирусом лифтера.
- А на Буковине карантин помешал прекрасному. Традиционные тюльпанные поля не откроют для посетителей, все цветы срывают и просто выбрасывают. Для чего – узнайте в материале.
Новости про коронавирус в мире за 26 апреля
Всего в мире подтверждено 2 911 209 случаев COVID-19. 203 412 человек умерли от коронавируса, 825 886 – выздоровели.
Топ-5 стран по количеству инфицированных:
- США (939 249),
- Испания (223 759),
- Италия (195 351),
- Франция (161 644)
- Германия (156 513).
- В китайском городе Ухань, где зародился коронавирус, из больниц выписали всех пациентов с COVID-19. Как пояснили чиновники из тамошнего министерства здравоохранения, такого результата удалось достичь благодаря настойчивым усилиям врачей.
- Между тем в России ситуация становится хуже с каждым днем. Там официально подтвердили 80 тысяч 949 случаев заражения коронавирусом, большинство из которых в Москве. Только за последние сутки в стране подтвердили 6 тысяч 361 случай.
- Правительство Италии заявило, что уже в мае могут восстановить работу известные музеи и археологические памятники. Речь идет, в частности, про Колизей и Помпеи.
- В немецкой столице более тысячи человек вышли на протесты из-за карантина, введенного в стране для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Некоторых демонстрантов полиции пришлось задержать.
- Интересно борются с коронавирусом в Кении. Губернатор кенийской столицы Найроби – Майк Сонко – решил вместе с продуктовыми наборами раздавать бедным жителям города бутылки коньяка Hennessy.